Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,963 руб.

27 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1580 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,963 руб.

Минимальный курс евро составил 68,7675 руб., максимальный - 69,135 руб. Было заключено 7683 сделки. Объем торгов составил 30779,91 млн руб., что на 80% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,9625 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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