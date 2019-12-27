.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 27 декабря составил 62,0315 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Новой пенсионной реформы не будет
Президент Владимир Путин заверил, что планов по запуску новой пенсионной реформы в России нет. Он также подчеркнул, что дальнейшего повышения пенсионного возраста не будет
 
Росстат ухудшил демографический прогноз
Росстат опубликовал новый демографический прогноз населения РФ до 2036 года, ухудшив его по всем трем сценариям. Росстат ежегодно готовит демографический прогноз страны в трех вариантах - низкий, средний и высокий прогнозы - на основе различных...
 
Энергостратегия-2035: единый канал экспорта газа
Минэнерго в доработанном (внесенном в правительство РФ) варианте Энергетической стратегии России на период до 2035 года подтвердило приверженность концепции единого экспортного канала. "Предусматривается сохранение единого канала экспорта...
 
В 2019 году утекло вдвое больше персональных данных
В уходящем году в открытом доступе оказалось более 14 млрд записей пользовательских данных по всему миру. Это вдвое больше, чем в 2018-м, пишут "Известия", ссылаясь на аналитиков компании InfoWatch. При этом в России это число выросло в шесть раз....
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

27 декабря 2019 года 11:45

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 27 декабря составил 62,0315 руб.

 0
27 декабря. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 803 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 62,0315 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара вырос на 2639 пунктов.

Минимальная цена 61,835 руб., максимальная - 62,21 руб. Было заключено 7109 сделок. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 34088 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 61,8475 руб. за доллар.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Доллар,  Курс

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
27 декабря 2019 года 13:55
В этом году экспорт вооружений из Германии достиг рекорда
По данным на середину декабря 2019 года, экспорт вооружений, одобренный федеральным правительством Германии, достиг в ценовом выражении рекордного значения в 7,95 млрд евро. Об этом свидетельствует данные, которые обнародовало министерство экономики и энергетики страны в ответ...    читать дальше
.
27 декабря 2019 года 13:45
ИНТЕРВЬЮ: "Мы пришли на неизвестную территорию низких ставок" - первый вице-президент ГПБ
Конец 2019 года на внутреннем долговом рынке оказался ярким, а сам год в целом - на редкость урожайным. Первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков рассказал "Интерфаксу" про основные итоги рынка в этом году и дал свои прогнозы на...    читать дальше
.
27 декабря 2019 года 13:40
"Стройжилинвест" установил ставку 12-го купона облигаций 1-й серии в размере 6,35%
ООО "Стройжилинвест" установило ставку 12-го купона облигаций 1-й серии в размере 6,35% годовых, говорится в сообщении организации.

Компания в июле 2014 года разместила облигации 1-й серии объемом 3 млрд рублей. Ставка текущего купона - 7,6% годовых.

Как...    читать дальше
.
27 декабря 2019 года 13:30
ИТОГИ ГОДА: Рынок рублевого долга на пороге новой реальности с низкими ставками и узкими спредами
Уходящий год участники долгового рынка уже назвали лучшим за последние несколько лет. Его результаты сравнивают даже не с успешным 2017 годом, а с золотыми докризисными годами.

Минфин РФ привлек существенный объем средств, разместив ОФЗ на 2,104 трлн рублей, заемщики...    читать дальше
.
27 декабря 2019 года 13:30
Трутнев: будем прилагать усилия, чтобы новая схема освоения шельфа Арктики заработала в следующем году
Для того, чтобы новая схема освоения шельфа Арктики заработала в 2020 году, будут приложены все усилия, заявил вице-премьер РФ, курирующий Арктику, Юрий Трутнев.

"Мы будем прилагать все усилия, чтобы она (новая схема работы на шельфе Арктики) заработала. Это вопрос...    читать дальше
.
27 декабря 2019 года 13:22
Европейские рынки акций торгуются на подъеме
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно повышаются в пятницу, возобновив торги после рождественских праздников.

Основное внимание рынков по-прежнему сосредоточено на торговом соглашении США и Китая. Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао...    читать дальше
.
27 декабря 2019 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 27 декабря растет
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,72 пункта (0,42%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3044,39 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3045,67 (+0,46%) пункта, минимальное...    читать дальше
.
27 декабря 2019 года 13:10
"ИС петролеум" завершило размещение облигаций на 300 млн рублей
ООО "Ист Сайбериан петролеум" ("ИС петролеум", Красноярск) полностью разместило облигации серии БО-П01 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска началось 25 ноября.

Выпуск сроком обращения 5 лет размещен по открытой подписке, номинал -...    читать дальше
.
27 декабря 2019 года 13:06
Банки мира готовят масштабное сокращение персонала
Банки по всему миру объявляют о планах сокращения рабочих мест, которое может стать самым масштабным за последние четыре года, пишет Bloomberg. Банки сокращают расходы на фоне замедления роста мировой экономики и перехода на цифровые технологии.

По данным компаний и...    читать дальше
.
27 декабря 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 68,49/69,83 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 68,49/69,83 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
27 декабря 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 61,51/62,82 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,51/62,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал...
.
27 декабря 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 27 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 61,8/62,76 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,8/62,76 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 5 коп., средний...
.
27 декабря 2019 года 12:57
ЦБ РФ установил курс евро с 28 декабря в размере 69,0349 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 69,0349 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 53,46 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
27 декабря 2019 года 12:57
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 декабря в размере 62,0315 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 62,0315 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,39 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
27 декабря 2019 года 12:43
Регулятор рекомендует банкам сообщать клиентам о приостановке операций по решению налогового органа
ЦБ РФ рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций юрлиц и ИП из-за решения налогового органа, следует из методических рекомендаций регулятора.

В рекомендациях говорится, что иногда клиенты кредитных организаций не знают о причинах, по которым...    читать дальше
.
27 декабря 2019 года 12:27
ОАК в 2020 г. начнет реализацию новой стратегии в связи с вхождением в "Ростех" - Слюсарь
ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в 2020 начнет реализацию новой стратегии в связи с вхождением в "Ростех", заявил гендиректор компании Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия 24".

"2020 год - достаточно знаковый для корпорации. Мы принимаем,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.