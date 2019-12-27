Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8761 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,8637 руб., максимальный - 8,8953 руб. Было заключено 130 сделок. Объем торгов составил 1583,87 млн руб., что на 750% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,8699 руб. за юань.

27 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 463 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8761 руб.

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По данным на середину декабря 2019 года, экспорт вооружений, одобренный федеральным правительством Германии, достиг в ценовом выражении рекордного значения в 7,95 млрд евро. Об этом свидетельствует данные, которые обнародовало министерство экономики и энергетики страны в ответ... читать дальше

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Конец 2019 года на внутреннем долговом рынке оказался ярким, а сам год в целом - на редкость урожайным. Первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков рассказал "Интерфаксу" про основные итоги рынка в этом году и дал свои прогнозы на... читать дальше

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Уходящий год участники долгового рынка уже назвали лучшим за последние несколько лет. Его результаты сравнивают даже не с успешным 2017 годом, а с золотыми докризисными годами. Минфин РФ привлек существенный объем средств, разместив ОФЗ на 2,104 трлн рублей, заемщики... Минфин РФ привлек существенный объем средств, разместив ОФЗ на 2,104 трлн рублей, заемщики... читать дальше

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Для того, чтобы новая схема освоения шельфа Арктики заработала в 2020 году, будут приложены все усилия, заявил вице-премьер РФ, курирующий Арктику, Юрий Трутнев. "Мы будем прилагать все усилия, чтобы она (новая схема работы на шельфе Арктики) заработала. Это вопрос... "Мы будем прилагать все усилия, чтобы она (новая схема работы на шельфе Арктики) заработала. Это вопрос... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно повышаются в пятницу, возобновив торги после рождественских праздников. Основное внимание рынков по-прежнему сосредоточено на торговом соглашении США и Китая. Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао... Основное внимание рынков по-прежнему сосредоточено на торговом соглашении США и Китая. Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,72 пункта (0,42%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3044,39 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3045,67 (+0,46%) пункта, минимальное... читать дальше

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ООО "Ист Сайбериан петролеум" ("ИС петролеум", Красноярск) полностью разместило облигации серии БО-П01 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска началось 25 ноября. Выпуск сроком обращения 5 лет размещен по открытой подписке, номинал -... Выпуск сроком обращения 5 лет размещен по открытой подписке, номинал -... читать дальше

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Банки по всему миру объявляют о планах сокращения рабочих мест, которое может стать самым масштабным за последние четыре года, пишет Bloomberg. Банки сокращают расходы на фоне замедления роста мировой экономики и перехода на цифровые технологии. По данным компаний и... По данным компаний и... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 68,49/69,83 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,51/62,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,8/62,76 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 5 коп., средний...

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 69,0349 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 53,46 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 декабря, составляет 62,0315 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,39 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ЦБ РФ рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций юрлиц и ИП из-за решения налогового органа, следует из методических рекомендаций регулятора. В рекомендациях говорится, что иногда клиенты кредитных организаций не знают о причинах, по которым... В рекомендациях говорится, что иногда клиенты кредитных организаций не знают о причинах, по которым... читать дальше

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ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в 2020 начнет реализацию новой стратегии в связи с вхождением в "Ростех", заявил гендиректор компании Юрий Слюсарь в эфире телеканала "Россия 24". "2020 год - достаточно знаковый для корпорации. Мы принимаем,... "2020 год - достаточно знаковый для корпорации. Мы принимаем,... читать дальше

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