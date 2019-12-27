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27 декабря 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8761 руб.
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27 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 463 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8761 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8637 руб., максимальный - 8,8953 руб. Было заключено 130 сделок. Объем торгов составил 1583,87 млн руб., что на 750% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,8699 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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