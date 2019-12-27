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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 197,8 млрд руб.
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27 декабря 2019 года 10:21
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 197,8 млрд руб.
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27 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 197,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 203,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.27 декабря 2019 года 13:22
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.27 декабря 2019 года 13:06
Банки по всему миру объявляют о планах сокращения рабочих мест, которое может стать самым масштабным за последние четыре года, пишет Bloomberg. Банки сокращают расходы на фоне замедления роста мировой экономики и перехода на цифровые технологии. По данным компаний и... читать дальше
.27 декабря 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 68,49/69,83 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи упал на...
.27 декабря 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 61,51/62,82 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,51/62,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 3 коп., Cредний курс продажи упал...
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.27 декабря 2019 года 12:57
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.27 декабря 2019 года 12:27
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