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26 декабря 2019 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8316 руб.

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26 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 18 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8316 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,814 руб., максимальный - 8,9099 руб. Было заключено 377 сделок. Объем торгов составил 1652,61 млн руб., что на 160% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,905 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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