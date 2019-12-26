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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8316 руб.
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26 декабря 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,8316 руб.
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26 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 18 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8316 руб. Минимальный курс юаня составил 8,814 руб., максимальный - 8,9099 руб. Было заключено 377 сделок. Объем торгов составил 1652,61 млн руб., что на 160% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,905 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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"Эксперт РА" повысило рейтинг "Автобан-Финанса" и выпуска его облигаций до уровня "ruA" со стабильным прогнозом
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.26 декабря 2019 года 19:34
Россельхозбанк (РСХБ) завершил размещение бессрочных субординированных облигаций серии С01Е-01 объемом 150 млн евро, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 11 декабря. Бумаги размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов по ставке... читать дальше
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.26 декабря 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1766 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,6221 руб. Минимальный курс евро составил 68,405 руб.,... читать дальше
.26 декабря 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 18 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8316 руб. Минимальный курс юаня составил 8,814 руб., максимальный - 8,9099... читать дальше
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2439 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,9365 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.26 декабря 2019 года 19:04
Рынок акций РФ завершил торги смешанной динамикой индексов на фоне отсутствия западных игроков. В Азии в четверг на работающих рынках преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,9%). Биржи Гонконга... читать дальше
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Россельхозбанк утвердил параметры четырех выпусков облигаций серий БO-02R-P - БO-05R-P объемом по 5 млрд рублей каждый и четырех выпусков облигаций серий БО-01RS-P - БО-04RS-P, номинированных в долларах, объемом по $100 млн каждый, говорится в сообщении банка. Все... читать дальше
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