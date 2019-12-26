Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 декабря

26 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 27 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2960,64 (+2,46) руб./грамм; на серебро - 34,92 (+0,03) руб./грамм; на платину - 1856,79 (+1,54) руб./грамм; на палладий - 3725,5 (+3,09) руб./грамм.

.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет 27 авиакомпаний РФ, включая S7, Utair, "Уральские авиалинии") сообщила об урегулировании проблемы с допуском к эксплуатации новых самолетов российских авиакомпаний. "В результате предпринятых... "В результате предпринятых... читать дальше

.

ПАО "МТС" завершило размещение 3-летних облигации серии 001Р-13 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок инвесторов проходил 19 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,45% годовых, ей соответствует доходность к погашению 6,61%... Сбор заявок инвесторов проходил 19 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,45% годовых, ей соответствует доходность к погашению 6,61%... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2698 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,8163 руб. Минимальный курс доллара США составил 61,665 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 61,665 руб.,... читать дальше

.

Темп прироста инвестиций в основной капитал в РФ в четвертом квартале 2019 г. может сложиться в интервале 0,6-1,0%, говорится в комментарии ЦБ РФ по экономике. В 3-м квартале 2019 г. годовой темп прироста инвестиций в основной капитал составил 0,8% (в 2-м квартале -... В 3-м квартале 2019 г. годовой темп прироста инвестиций в основной капитал составил 0,8% (в 2-м квартале -... читать дальше

.

"ВЭБ-лизинг", входящий в группу ВЭБа, стал владельцем блокирующего пакета акций НПФ "Благосостояние", сообщила компания на ленте раскрытия информации. Согласно сообщению, "ВЭБ-лизинг" получил 25,00001% "Благосостояния". Право распоряжаться акциями НПФ компания получила... Согласно сообщению, "ВЭБ-лизинг" получил 25,00001% "Благосостояния". Право распоряжаться акциями НПФ компания получила... читать дальше

.

Европейские фондовые рынки могут продемонстрировать в 2019 году лучшую годовую динамику за десятилетие, однако инвесторы не должны считать это ранним признаком восстановления экономики региона, полагают эксперты. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx... читать дальше

.

Возможность выкупа правительством РФ у Банка России его доли в Сбербанке России обсуждается, пока непублично, заявил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. "Этот вопрос (продажа доли ЦБ в Сбербанке) - он непублично обсуждается, тема есть,... "Этот вопрос (продажа доли ЦБ в Сбербанке) - он непублично обсуждается, тема есть,... читать дальше

.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 13 тыс., до 222 тыс., минимума за 3 недели, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составляло 235 тыс., а не... читать дальше

.

6 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-350 на 16 млрд 991,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Доллар США торгуется без резких изменений в паре с евро и уверенно растет по отношению к иене на торгах в четверг. Фунт стерлингов дорожает. В центре внимания участников рынка остаются новости, касающиеся торгового соглашения США и Китая. Президент США Дональд Трамп на... В центре внимания участников рынка остаются новости, касающиеся торгового соглашения США и Китая. Президент США Дональд Трамп на... читать дальше

.

Минсельхоз РФ готовит программу возврата земель сельхозназначения в оборот. "Дмитрий Анатольевич (Медведев) поручил Минсельхозу разработать отдельный программный документ, касающийся вопроса вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот. Мы плотно занимаемся его... "Дмитрий Анатольевич (Медведев) поручил Минсельхозу разработать отдельный программный документ, касающийся вопроса вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот. Мы плотно занимаемся его... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,25 пункта (0,206%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3024,59 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3029,73 (-0,04%) пункта, минимальное - 3022,51... читать дальше

.

ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 9-10-го купонов облигаций серии 001Р-07 в размере 7% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент завершил размещение 15-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей в январе... Эмитент завершил размещение 15-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей в январе... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,34/62,58 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 18 коп., Cредний курс продажи...

.

Международные резервы России на 20 декабря составили $549 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 13 декабря международные резервы равнялись $548,7 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,3 млрд. По состоянию на 13 декабря международные резервы равнялись $548,7 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,3 млрд. На предыдущей неделе международные резервы РФ... На предыдущей неделе международные резервы РФ... читать дальше

.

За неделю с 17 по 23 декабря потребительские цены на бензин снова не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Цены стабильны уже 21 неделю подряд. Стоимость 1 литра бензина в среднем по России к 23 декабря увеличилась на 2 коп. - до 44,68 руб.... Стоимость 1 литра бензина в среднем по России к 23 декабря увеличилась на 2 коп. - до 44,68 руб.... читать дальше

.