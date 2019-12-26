ЦБ РФ установил курс евро с 27 декабря в размере 68,5003 руб.

26 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 68,5003 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,38 коп.

.

В Германии переоборудование произведенных ранее дизельных автомобилей новым программным обеспечением не завершено до конца, хотя к началу декабря 96% из 5,3 млн таких машин уже получили новый софт. Об этом сегодня сообщает Федеральное министерство транспорта в ответ на запрос... читать дальше

.

Россия имеет возможность достроить газопровод "Северный поток 2" в течение нескольких месяцев, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, если швейцарская Allseas - трубоукладчик газопровода "не сможет в рамках разъяснений министерства финансов США... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,26 пункта (0,075%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3028,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3029 (-0,06%) пункта, минимальное - 3022,51 (-0,27%)... читать дальше

.

Исследовательский холдинг Ромир в рамках ноябрьского опроса россиян предложил своим респондентам представить, что Дед Мороз существует. Социологи задали им вопрос: "Если бы у вас была возможность сегодня написать письмо Деду Морозу, о чем, каком подарке вы его... читать дальше

.

Минимальное значение за месяц (с 26 ноября по 26 декабря) - 62,466 руб. за доллар, максимальное значение - 64,8861 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,24 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 67,91/69,27 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 2 коп., Cредний курс продажи упал на 21...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,27/62,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи...

.

По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,63/62,27 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 11 коп., средний...

.

Кредиторы могут взыскивать долг признанных несостоятельными компаний с родственников и даже несовершеннолетних детей их владельцев, если из-за умышленных сделок по передаче им имущества не удалось погасить задолженность банкрота, следует из определения Верховного суда (ВС) РФ.... читать дальше

.

ОО "АА Кэпитал" (Санкт-Петербург) утвердило программу коммерческих облигаций серии 001АА объемом до 1 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. В рамках 3-летней программы облигации также смогут быть... В рамках 3-летней программы облигации также смогут быть... читать дальше

.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наличии мощностей, благодаря которым можно надеяться на завершение работы над проектом "Северный поток 2" в обозримой перспективе. "Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить... "Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить... читать дальше

.

В Кремле пока не ведутся предметные обсуждения, не принимались конкретные решения о возможном освобождении малоимущих граждан от уплаты части налогов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Таких предметных разговоров или каких-то решений на этот счет не... "Таких предметных разговоров или каких-то решений на этот счет не... читать дальше

.

Правительство РФ одобрило законопроекты об ответственности за неоплату проезда по платным автодорогам, говорится на сайте кабинета министров. Так, установлен запрет на движение по платным автодорогам без внесения платы. Вместе с тем владельцам платных трасс запрещено оказывать... читать дальше

.

ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-ПО3 объемом 400 млн рублей на уровне 12,25% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска началось 26 ноября 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,25%... Размещение выпуска началось 26 ноября 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,25%... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 61,7676 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,12 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 68,5003 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,38 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.