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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2174,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 804,63 млрд руб.
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26 декабря 2019 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2174,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 804,63 млрд руб.
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26 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 декабря составили по Российской Федерации 2174,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1950,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2499,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2270,8 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 декабря составили 804,63 млрд руб. против 1436,24743 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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26 декабря 2019 года 13:24
В Германии переоборудование произведенных ранее дизельных автомобилей новым программным обеспечением не завершено до конца, хотя к началу декабря 96% из 5,3 млн таких машин уже получили новый софт. Об этом сегодня сообщает Федеральное министерство транспорта в ответ на запрос... читать дальше
.26 декабря 2019 года 13:15
Россия имеет возможность достроить газопровод "Северный поток 2" в течение нескольких месяцев, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, если швейцарская Allseas - трубоукладчик газопровода "не сможет в рамках разъяснений министерства финансов США... читать дальше
.26 декабря 2019 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,26 пункта (0,075%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3028,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3029 (-0,06%) пункта, минимальное - 3022,51 (-0,27%)... читать дальше
.26 декабря 2019 года 13:08
Исследовательский холдинг Ромир в рамках ноябрьского опроса россиян предложил своим респондентам представить, что Дед Мороз существует. Социологи задали им вопрос: "Если бы у вас была возможность сегодня написать письмо Деду Морозу, о чем, каком подарке вы его... читать дальше
.26 декабря 2019 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 62,466 руб.
Минимальное значение за месяц (с 26 ноября по 26 декабря) - 62,466 руб. за доллар, максимальное значение - 64,8861 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,24 руб. Это автоматическое сообщение.
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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 67,91/69,27 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 2 коп., Cредний курс продажи упал на 21...
.26 декабря 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 61,27/62,47 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,27/62,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи...
.26 декабря 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 26 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 61,63/62,27 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 61,63/62,27 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 11 коп., средний...
.26 декабря 2019 года 12:53
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.26 декабря 2019 года 12:45
Песков: есть мощности, позволяющие надеяться на завершение строительства "Северного потока 2" в обозримой перспективе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наличии мощностей, благодаря которым можно надеяться на завершение работы над проектом "Северный поток 2" в обозримой перспективе. "Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить... читать дальше
.26 декабря 2019 года 12:38
В Кремле пока не ведутся предметные обсуждения, не принимались конкретные решения о возможном освобождении малоимущих граждан от уплаты части налогов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Таких предметных разговоров или каких-то решений на этот счет не... читать дальше
.26 декабря 2019 года 12:27
Правительство РФ одобрило законопроекты об ответственности за неоплату проезда по платным автодорогам, говорится на сайте кабинета министров. Так, установлен запрет на движение по платным автодорогам без внесения платы. Вместе с тем владельцам платных трасс запрещено оказывать... читать дальше
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ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-ПО3 объемом 400 млн рублей на уровне 12,25% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска началось 26 ноября 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,25%... читать дальше
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.26 декабря 2019 года 12:19
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 декабря, составляет 68,5003 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 9,38 коп. Это автоматическое сообщение.
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