ЦБ РФ установил курс доллара на сеголня в размере 61,7164 руб.

26 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 61,7164 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 45,09 коп.

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Квазиказначейский пакет акций "Газпрома" в размере 6,6% капитала, который в этом году в два приема продали структуры монополии, приобрел консорциум инвесторов, сообщил "Интерфаксу" глава Газпромбанка Андрей Акимов. "Там целый консорциум", - сказал банкир. "Там целый консорциум", - сказал банкир. В... В... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 68,4065 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,97 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 61,7164 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 45,09 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 16:30 16:30 Заявки на пособие по безработице в... Заявки на пособие по безработице в...

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Сегодня в Великобритании, Германии, Канаде праздник - День подарков, в Италии праздник - День Святого Стефана. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,25 пункта (0,008%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3030,84 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48762,485 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 37,682 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3930 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 61,6825 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3417 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,4404 руб. Минимальный курс евро составил 68,2825 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,2825 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 280 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8333 руб. Минимальный курс юаня составил 8,81 руб., максимальный - 8,8625... Минимальный курс юаня составил 8,81 руб., максимальный - 8,8625... читать дальше

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ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) выставило на 21 февраля 2020 года оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01, говорится в сообщении организации. Количество приобретаемых облигаций - до 100 тыс. штук включительно, цена - 100% от... Количество приобретаемых облигаций - до 100 тыс. штук включительно, цена - 100% от... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" до уровня "BBB(RU)" со "стабильным" прогнозом, присвоило рейтинг выпуску бондов серии 001P-06 на уровне "BBB-(RU)", сообщается в пресс-релизе... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся в небольшом плюсе, завершил среду в зеленой зоне. Японский рынок акций закрылся снижением, индексы материкового Китая не продемонстрировали единой динамики. Японский рынок акций закрылся снижением, индексы материкового Китая не продемонстрировали единой динамики. Европейские и американские рынки акций были закрыты в связи с... Европейские и американские рынки акций были закрыты в связи с... читать дальше

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Правительство РФ согласилось с предложением "Транснефти" направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года также дополнительные поступления от зависимых компаний за 2018 год. "Да, мы именно так и решили, протокольно это уже все оформлено на совещании у Дмитрия... "Да, мы именно так и решили, протокольно это уже все оформлено на совещании у Дмитрия... читать дальше

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Газпромбанк (ГПБ) установил ставку 12-го купона биржевых облигаций серии БО-09 в размере 6,26% годовых, говорится в сообщении банка. Банк разместил 10-летние биржевые облигации БО-09 объемом 10 млрд рублей в июне 2014 года. Ставки 7-12-го купонов привязаны к значению... Банк разместил 10-летние биржевые облигации БО-09 объемом 10 млрд рублей в июне 2014 года. Ставки 7-12-го купонов привязаны к значению... читать дальше

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Президент России Владимир Путин вступил в дискуссию с главой Счетной палаты (СП) Алексеем Кудриным, не согласившись с его оценками результативности национальных проектов, а также методов стимулирования экономического роста в стране. Путин согласился с тем, что в докладе... Путин согласился с тем, что в докладе... читать дальше

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