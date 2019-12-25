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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 26 декабря в размере 68,4065 руб.
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25 декабря 2019 года 12:57
ЦБ РФ установил курс евро с 26 декабря в размере 68,4065 руб.
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25 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 68,4065 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 49,97 коп. Это автоматическое сообщение.
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25 декабря 2019 года 18:23
Росбанк приобрел по оферте 63,6% выпуска бондов БО-11 и 66,4% облигаций БО-12 на общую сумму 6,5 млрд рублей
Росбанк выкупил в рамках оферты 3 млн 178,523 тыс. облигаций серии БО-11 и 3 млн 320,282 тыс. облигаций серии БО-12 по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях кредитной организации. Объем каждого из выпусков составляет по 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей... читать дальше
.25 декабря 2019 года 18:21
ФНС исключила Великобританию, Литву, острова Мэн, Гернси и Джерси из перечня юрисдикций, осуществляющих автообмен фининформацией
Федеральная налоговая служба (ФНС) России исключила из ежегодно обновляемого перечня юрисдикций, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, Великобританию и Литву, а также отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и... читать дальше
.25 декабря 2019 года 18:16
"Московская биржа" зарегистрировала дебютную программу облигаций ГК "Сегежа" серии 001P объемом 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программа зарегистрирована под номером 4-00520-R-001P-02E. Программа... читать дальше
.25 декабря 2019 года 18:13
Рыбаки РФ в 2019 году выловят 4,94 млн тонн рыбы, что ниже рекордного 2018 года, когда вылов превысил 5 млн тонн. "Пока отстаем на 2% от итогов рекордного 2018 года. Мы в принципе такую динамику ожидали, мы выйдем на 4,94 млн тонн", - сообщил в среду на брифинге замминистра... читать дальше
.25 декабря 2019 года 18:03
ФТС будет бороться с коррупцией внутри таможенной службы, несмотря на звания сотрудников и возможные имиджевые потери, прокомментировал журналистам тему коррупции глава ФТС Владимир Булавин. По его словам, ФТС проведет анализ действующих механизмов внутри службы по... читать дальше
.25 декабря 2019 года 18:01
ОО "ВсеИнструменты.ру" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей на уровне 11,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск... читать дальше
.25 декабря 2019 года 17:58
"ДОМ.РФ Ипотечный агент" 26 декабря проведет сбор заявок на ипотечные облигации объемом 2,7 млрд рублей
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") 26 декабря планирует провести сбор заявок на облигации с ипотечным покрытием, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок пройдет с 13:00 до 15:00 МСК. Выпуск будет погашен 28 мая 2040... читать дальше
.25 декабря 2019 года 17:55
Рыбаки РФ с 2020 года смогут добывать крабов в Карском море, сообщил в среду замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. "В этом году проведено исследование арктических морей и есть уже практические результаты - на следующий год краб... читать дальше
.25 декабря 2019 года 17:47
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в среду, что федеральным и региональным властям пока не удается справиться с естественной убылью населения - рост отмечается лишь в 18 субъектах Федерации, в остальных фиксируется убыль. "Сложившихся темпов снижения смертности, к... читать дальше
.25 декабря 2019 года 17:40
Федеральная таможенная служба (ФТС) немного перевыполнит скорректированное здание по перечислениям в бюджет в 2019 году, которое составляет 5 трлн 639 млрд рублей, сообщил журналистам руководитель службы Владимир Булавин. "Прогнозное задание нам было скорректировано до... читать дальше
.25 декабря 2019 года 17:32
Российское представительство немецкого автоконцерна BMW (ООО "БМВ Руссланд Трейдинг") отзывает в России 19,087 тыс. автомобилей из-за проблем с системой крепления детского кресла, сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат машины моделей X6 (серия F16) и X6M (серия F86),... читать дальше
.25 декабря 2019 года 17:11
Правительство РФ на заседании в среду одобрило поправки в закон о туристской деятельности, предусматривающий создание в России реестра турагентств, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Минэкономразвития. "На заседании правительства России одобрен... читать дальше
.25 декабря 2019 года 17:03
Президент РФ Владимир Путин предложил выделить дополнительное финансирование на освещение реализации национальных проектов. На заседании президентского Совета по нацпроектам и стратегическому развитию Путин обратил внимание на то, что "далеко не везде и не всегда люди... читать дальше
.25 декабря 2019 года 16:55
Необходимости принимать дополнительные решения на уровне министерств в газовых взаимоотношениях России и Украины сейчас нет, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. "Все, что касается переговоров, мы провели, протокол был подписан. Соответственно там... читать дальше
.25 декабря 2019 года 16:51
ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования" (СОПФ ФПФ, SPV-компания ВЭБа) полностью разместило 7-летние облигации 1-й серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бонды прошел 19... читать дальше
.25 декабря 2019 года 16:49
Гонконгская фондовая биржа (HKEx) рассчитывает в 2019 году занять первое место в мире по объему привлеченных в ходе первичного размещения (IPO) средств. Если прогноз оправдается, это произойдет в шестой раз за последнее десятилетие, сообщает агентство "Синьхуа". В... читать дальше
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