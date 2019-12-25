ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 декабря в размере 61,7164 руб.

25 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 декабря, составляет 61,7164 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 45,09 коп.

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Росбанк выкупил в рамках оферты 3 млн 178,523 тыс. облигаций серии БО-11 и 3 млн 320,282 тыс. облигаций серии БО-12 по цене 100% от номинала, говорится в сообщениях кредитной организации. Объем каждого из выпусков составляет по 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей... Объем каждого из выпусков составляет по 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей... читать дальше

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Федеральная налоговая служба (ФНС) России исключила из ежегодно обновляемого перечня юрисдикций, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией, Великобританию и Литву, а также отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала дебютную программу облигаций ГК "Сегежа" серии 001P объемом 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программа зарегистрирована под номером 4-00520-R-001P-02E. Программа зарегистрирована под номером 4-00520-R-001P-02E. Программа... Программа... читать дальше

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Рыбаки РФ в 2019 году выловят 4,94 млн тонн рыбы, что ниже рекордного 2018 года, когда вылов превысил 5 млн тонн. "Пока отстаем на 2% от итогов рекордного 2018 года. Мы в принципе такую динамику ожидали, мы выйдем на 4,94 млн тонн", - сообщил в среду на брифинге замминистра... читать дальше

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ФТС будет бороться с коррупцией внутри таможенной службы, несмотря на звания сотрудников и возможные имиджевые потери, прокомментировал журналистам тему коррупции глава ФТС Владимир Булавин. По его словам, ФТС проведет анализ действующих механизмов внутри службы по... По его словам, ФТС проведет анализ действующих механизмов внутри службы по... читать дальше

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ОО "ВсеИнструменты.ру" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-02 объемом 500 млн рублей на уровне 11,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск... Сбор заявок на выпуск... читать дальше

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ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") 26 декабря планирует провести сбор заявок на облигации с ипотечным покрытием, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок пройдет с 13:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок пройдет с 13:00 до 15:00 МСК. Выпуск будет погашен 28 мая 2040... Выпуск будет погашен 28 мая 2040... читать дальше

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Рыбаки РФ с 2020 года смогут добывать крабов в Карском море, сообщил в среду замминистра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. "В этом году проведено исследование арктических морей и есть уже практические результаты - на следующий год краб... "В этом году проведено исследование арктических морей и есть уже практические результаты - на следующий год краб... читать дальше

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в среду, что федеральным и региональным властям пока не удается справиться с естественной убылью населения - рост отмечается лишь в 18 субъектах Федерации, в остальных фиксируется убыль. "Сложившихся темпов снижения смертности, к... "Сложившихся темпов снижения смертности, к... читать дальше

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Федеральная таможенная служба (ФТС) немного перевыполнит скорректированное здание по перечислениям в бюджет в 2019 году, которое составляет 5 трлн 639 млрд рублей, сообщил журналистам руководитель службы Владимир Булавин. "Прогнозное задание нам было скорректировано до... "Прогнозное задание нам было скорректировано до... читать дальше

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Российское представительство немецкого автоконцерна BMW (ООО "БМВ Руссланд Трейдинг") отзывает в России 19,087 тыс. автомобилей из-за проблем с системой крепления детского кресла, сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат машины моделей X6 (серия F16) и X6M (серия F86),... Отзыву подлежат машины моделей X6 (серия F16) и X6M (серия F86),... читать дальше

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Правительство РФ на заседании в среду одобрило поправки в закон о туристской деятельности, предусматривающий создание в России реестра турагентств, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Минэкономразвития. "На заседании правительства России одобрен... "На заседании правительства России одобрен... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил выделить дополнительное финансирование на освещение реализации национальных проектов. На заседании президентского Совета по нацпроектам и стратегическому развитию Путин обратил внимание на то, что "далеко не везде и не всегда люди... На заседании президентского Совета по нацпроектам и стратегическому развитию Путин обратил внимание на то, что "далеко не везде и не всегда люди... читать дальше

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Необходимости принимать дополнительные решения на уровне министерств в газовых взаимоотношениях России и Украины сейчас нет, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. "Все, что касается переговоров, мы провели, протокол был подписан. Соответственно там... "Все, что касается переговоров, мы провели, протокол был подписан. Соответственно там... читать дальше

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ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования" (СОПФ ФПФ, SPV-компания ВЭБа) полностью разместило 7-летние облигации 1-й серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бонды прошел 19... Сбор заявок на бонды прошел 19... читать дальше

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Гонконгская фондовая биржа (HKEx) рассчитывает в 2019 году занять первое место в мире по объему привлеченных в ходе первичного размещения (IPO) средств. Если прогноз оправдается, это произойдет в шестой раз за последнее десятилетие, сообщает агентство "Синьхуа". В... В... читать дальше

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