Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,8492 руб.

25 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 287 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8492 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,816 руб., максимальный - 9,065 руб. Было заключено 72 сделки. Объем торгов составил 456,34 млн руб., что на 155% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,8293 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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