ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 62,1673 руб.

25 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 62,1673 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,26 коп.

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Рынок акций Японии демонстрирует негативную динамику, в то время как индексы торговых площадок материкового Китая растут на фоне низкой активности торгов, связанной с рождественскими праздниками. В том числе по этой причине в среду закрыты биржи Австралии, Гонконга и Южной... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 декабря составили по Российской Федерации 2499,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2270,8 млрд руб. На... На... читать дальше

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Акции компаний сферы информационных технологий, а также потребительского сектора, торгующиеся в Китае и Гонконге, больше других выиграют в результате заключения промежуточного торгового соглашения между США и Китаем, полагают аналитики Morgan Stanley. "В этих двух... "В этих двух... читать дальше

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Крупнейший в России автопроизводитель "АвтоВАЗ" с 1 января 2020 г. увеличит рекомендованные розничные цены на все свои автомобили в среднем на 2%, сообщают "Ведомости" со сылкой на дилеров. Седан самого продаваемого в РФ семейства автомобилей Granta будет стоить от... Седан самого продаваемого в РФ семейства автомобилей Granta будет стоить от... читать дальше

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Амбициозные планы приватизации, которые чиновники обсуждали в последние месяцы в рамках подготовки программы на трехлетку, видимо, будут реализованы нескоро: по словам первого вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова, "самоцели" провести масштабные сделки нет, от... читать дальше

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Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 незначительно снизились во вторник после роста по итогам трех предыдущих дней. В то же время Nasdaq Composite завершил на рекордной отметке девятую сессию подряд, чего не происходило с... В то же время Nasdaq Composite завершил на рекордной отметке девятую сессию подряд, чего не происходило с... читать дальше

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Россия видит возможности для выхода на внешние рынки в следующем году с евробондами, номинированными в валюте, отличной от доллара, продолжает консультации с международной расчетной системой Euroclear, сообщил журналистам первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $17,85 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 105013,27 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 10987,87 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Цены на нефть во вторник выросли на фоне более слабой, чем обычно, активности торгов в преддверии рождественских праздников. Сегодня рынки будут закрыты в связи с празднованием Рождества Росту цен на нефть способствовала информация о том, что Саудовская Аравия и Кувейт... Росту цен на нефть способствовала информация о том, что Саудовская Аравия и Кувейт... читать дальше

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В будущем можно было бы установить верхнюю границу цены отсечения нефти, сверх которой она повышаться не может, чтобы нивелировать возможные риски для бюджета, считает первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов. "Эта тема (изменения бюджетного правила и... "Эта тема (изменения бюджетного правила и... читать дальше

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Дискуссия о схеме владения акциями Сбербанка, периодически возникавшая из-за проблемы конфликта интересов - крупнейшего игрока рынка контролирует его регулятор, активизировалась на фоне споров о том, кто получает на эти акции дивиденды, заявил первый вице-премьер - министр... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 68,9062 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,16 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 62,1673 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,26 коп.

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Сегодня в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, США, Франции, Европейском Союзе праздник - Рождество Христово. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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