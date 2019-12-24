Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,805 руб.

24 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1808 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,805 руб.

Минимальный курс евро составил 68,545 руб., максимальный - 69,025 руб. Было заключено 6255 сделок. Объем торгов составил 24214,19 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,69 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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