24 декабря 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Ноябрь 2019
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24 декабря 2019 года 09:55
Объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2019 года составил 4 млн 944,2 тыс. единиц, что всего на 0,3% ниже аналогичного прошлого года, указывает в своем обзоре аналитическое агентство "Автостат".
Согласно приведенным данным, крупнейшим... читать дальше
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24 декабря 2019 года 09:46
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала расследование в отношении германского автопроизводителя Bayerische Motoren Werke (BMW) в связи с подозрениями о том, что компания манипулировала данными о продажах, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные... читать дальше
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24 декабря 2019 года 09:37
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" на уровне "BB-/B".
При этом прогноз был изменен на "негативный" со "стабильного", сообщается в... читать дальше
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24 декабря 2019 года 09:35
4 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-349 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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24 декабря 2019 года 09:32
ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" утвердило выпуск 3-летних дебютных облигаций серии 001P-01 объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно,... читать дальше
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24 декабря 2019 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 декабря составили по Российской Федерации 2541,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2340 млрд руб.
На... читать дальше
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24 декабря 2019 года 09:25
ОО "Офир" утвердило параметры двух годовых выпусков коммерческих облигаций серий КО-П03 и КО-П04 объемом по 100 млн рублей каждый, говорится в сообщении компании.
Потенциальными приобретателями выпусков является ИК "Септем капитал" и ее клиенты.
Национальный... читать дальше
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24 декабря 2019 года 09:24
Длительный период сильного роста премий в российском секторе страхования жизни закончился после ужесточения правил продажи гибридных сберегательных страховых продуктов на фоне многочисленных жалоб со стороны клиентов, говорится в отчете международного рейтингового агентства... читать дальше
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24 декабря 2019 года 09:15
Сегодня азиатские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики на фоне вялых торгов из-за предпраздничных дней во многих странах Европы, США, а также в Гонконге и Южной Корее.
"Сейчас многие разъехались по домам, и рынок движется путем наименьшего сопротивления, -... читать дальше
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24 декабря 2019 года 09:05
В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США торгуется практически без изменений к корзине основных валют в условиях слабой активности торгов перед западным Рождеством.
По состоянию на 9:01 мск евро стоил $1,1087 против $1,1089 на закрытие прошлой сессии.
В... читать дальше
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24 декабря 2019 года 08:54
В ходе торгов в понедельник американские фондовые индексы обновили рекордные максимумы, поддержку рынку продолжил оказывать оптимизм по поводу торговых отношений США и Китая.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник вырос на 96,44 пункта... читать дальше
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24 декабря 2019 года 08:44
Правительства Белоруссии и России в течение ближайших 2-3 дней планируют согласовать весь пакет интеграционных соглашений, президенты стран могут его подписать в торжественной обстановке, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.
"На сегодняшний день у нас,... читать дальше
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24 декабря 2019 года 08:36
Сегодня цены на нефть эталонных марок слабо повышаются. Однако активность торгов, вероятнее всего, будет достаточно низкой в преддверии рождественских праздников. Можно ожидать волатильной сессии, отмечают аналитики Oanda.
Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на... читать дальше
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24 декабря 2019 года 08:31
Дополнительные формы экономического сотрудничества с Белоруссией глава правительства России Дмитрий Медведев увязал с полным выполнением согласованных "дорожных карт" по интеграции.
"Дополнительные формы сотрудничества возможны, только если эти "дорожные карты" будут... читать дальше
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24 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $159,38 млн.
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24 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 78812,06 млн руб.
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