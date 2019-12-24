ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 68,9978 руб.

24 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 24 декабря, составляет 68,9978 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 38,02 коп.

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Объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2019 года составил 4 млн 944,2 тыс. единиц, что всего на 0,3% ниже аналогичного прошлого года, указывает в своем обзоре аналитическое агентство "Автостат". Согласно приведенным данным, крупнейшим... Согласно приведенным данным, крупнейшим... читать дальше

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США начала расследование в отношении германского автопроизводителя Bayerische Motoren Werke (BMW) в связи с подозрениями о том, что компания манипулировала данными о продажах, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента ПАО "Сафмар финансовые инвестиции" на уровне "BB-/B". При этом прогноз был изменен на "негативный" со "стабильного", сообщается в... При этом прогноз был изменен на "негативный" со "стабильного", сообщается в... читать дальше

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4 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 25 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-349 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" утвердило выпуск 3-летних дебютных облигаций серии 001P-01 объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно,... Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно,... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 декабря составили по Российской Федерации 2541,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2340 млрд руб. На... На... читать дальше

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ОО "Офир" утвердило параметры двух годовых выпусков коммерческих облигаций серий КО-П03 и КО-П04 объемом по 100 млн рублей каждый, говорится в сообщении компании. Потенциальными приобретателями выпусков является ИК "Септем капитал" и ее клиенты. Потенциальными приобретателями выпусков является ИК "Септем капитал" и ее клиенты. Национальный... Национальный... читать дальше

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Длительный период сильного роста премий в российском секторе страхования жизни закончился после ужесточения правил продажи гибридных сберегательных страховых продуктов на фоне многочисленных жалоб со стороны клиентов, говорится в отчете международного рейтингового агентства... читать дальше

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Сегодня азиатские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики на фоне вялых торгов из-за предпраздничных дней во многих странах Европы, США, а также в Гонконге и Южной Корее. "Сейчас многие разъехались по домам, и рынок движется путем наименьшего сопротивления, -... "Сейчас многие разъехались по домам, и рынок движется путем наименьшего сопротивления, -... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США торгуется практически без изменений к корзине основных валют в условиях слабой активности торгов перед западным Рождеством. По состоянию на 9:01 мск евро стоил $1,1087 против $1,1089 на закрытие прошлой сессии. По состоянию на 9:01 мск евро стоил $1,1087 против $1,1089 на закрытие прошлой сессии. В... В... читать дальше

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В ходе торгов в понедельник американские фондовые индексы обновили рекордные максимумы, поддержку рынку продолжил оказывать оптимизм по поводу торговых отношений США и Китая. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник вырос на 96,44 пункта... Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник вырос на 96,44 пункта... читать дальше

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Правительства Белоруссии и России в течение ближайших 2-3 дней планируют согласовать весь пакет интеграционных соглашений, президенты стран могут его подписать в торжественной обстановке, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. "На сегодняшний день у нас,... "На сегодняшний день у нас,... читать дальше

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Сегодня цены на нефть эталонных марок слабо повышаются. Однако активность торгов, вероятнее всего, будет достаточно низкой в преддверии рождественских праздников. Можно ожидать волатильной сессии, отмечают аналитики Oanda. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на... Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на... читать дальше

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Дополнительные формы экономического сотрудничества с Белоруссией глава правительства России Дмитрий Медведев увязал с полным выполнением согласованных "дорожных карт" по интеграции. "Дополнительные формы сотрудничества возможны, только если эти "дорожные карты" будут... "Дополнительные формы сотрудничества возможны, только если эти "дорожные карты" будут... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $159,38 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 78812,06 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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