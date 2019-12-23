Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,9858 руб.

23 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2020 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,9858 руб.

Минимальный курс евро составил 68,91 руб., максимальный - 69,08 руб. Было заключено 6576 сделок. Объем торгов составил 32032,66 млн руб., что на 105% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,9725 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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