23 декабря 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Октябрь 2019
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Ноябрь 2019
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23 декабря 2019 года 18:02
Российские нефтяные компании (НК) в январе-ноябре 2019 года пробурили 1042 тыс. м разведочных скважин, что на 4,8% больше, чем за 11 месяцев 2018 года.
По данным "ЦДУ ТЭК", проходка в эксплуатационном бурении за рассматриваемый период снизилась на 2% и достигла 25040,2...
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23 декабря 2019 года 17:54
Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 19,9 тыс. облигаций серии БО-07P по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Таким образом, банк приобрел весь выпуск.
Банк 29 ноября 2018 года разместил облигации серии БО-07Р объемом 19,9 млрд... читать дальше
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23 декабря 2019 года 17:53
АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) полностью разместило 5-летние облигации серии ПБО-04 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на бонды проходил 19 декабря. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,95% годовых, ей соответствует доходность к... читать дальше
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23 декабря 2019 года 17:51
Американские фондовые индексы растут в ходе торгов в понедельник и находятся вблизи рекордных максимумов на фоне оптимизма по поводу торговых отношений США и Китая.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:44 мск вырос на 85,88 пункта (0,3%) и составил 28549,97... читать дальше
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23 декабря 2019 года 17:39
По итогам третьего квартала 2019 года отмечается замедление темпов роста портфеля микрозаймов МФО, который за квартал вырос на 6% и составил 201 млрд рублей, сообщается в очередном выпуске "Обзора ключевых показателей микрофинансовых институтов", опубликованном на сайте ЦБ... читать дальше
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23 декабря 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 247 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2687 руб.
Минимальный курс доллара США составил 62,1875 руб.,... читать дальше
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23 декабря 2019 года 17:22
В качестве плательщиков налога на профессиональный доход по состоянию на 23 декабря зарегистрировалось 330 тыс. человек, сообщил журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
Он отметил, что более 67% этих налогоплательщиков ранее не... читать дальше
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23 декабря 2019 года 17:16
Президент РФ Владимир Путин готов рассмотреть дополнительные меры поддержки аграриев для снижения затрат на ГСМ.
"Вы знаете, что мы каждый год в преддверии сезона все время анализируем ситуацию на рынке ГСМ, особенно применительно к агропромышленному комплексу, и все... читать дальше
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23 декабря 2019 года 17:05
В консолидированный бюджет РФ в январе-ноябре поступило налогов на сумму 20,4 трлн рублей, что на 1,1 трлн рублей, или почти на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.
В федеральный... читать дальше
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23 декабря 2019 года 16:54
Валовой внутренний продукт (ВВП) Канады в октябре 2019 года снизился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, когда экономика показала рост на 0,1%, сообщает Статистическое управление страны. Аналитики ожидали, что показатель не изменится. ВВП снизился впервые за восемь... читать дальше
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23 декабря 2019 года 16:52
"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации ПАО "Магнит" серии БО-003P-05 объемом 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-60525-P-003P.
Сбор... читать дальше
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23 декабря 2019 года 16:48
Московская биржа" зарегистрировала дебютные 5-летние облигации ООО "Сибирский комбинат хлебопродуктов" (ООО "Сибирский КХП", Омская область) серии 001P-01 объемом 100 млн рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Кроме того, с 23... читать дальше
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23 декабря 2019 года 16:47
Растущее беспокойство по поводу выбросов углекислого газа, по-видимому, меняет предпочтения путешественников в крупнейшей по величине экономике Европы, о чем свидетельствуют данные аэропортов Германии, согласно котором количество пассажиров на внутренних авиарейсах неуклонно... читать дальше
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23 декабря 2019 года 16:39
3 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-347 на 27 млрд 167,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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23 декабря 2019 года 16:38
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям АО "Новая перевозочная компания" (НПК) серии ПБО-02 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA", сообщается в пресс-релизе агентства. Кроме того, агентство подтвердило рейтинг облигаций компании серии ПБО-01... читать дальше
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23 декабря 2019 года 16:38
Иран располагает в настоящее время 800 кг обогащенного урана, и каждый месяц его запасы будут увеличиваться примерно на 200 кг, сообщил в понедельник глава Организации по атомной энергии республики Али Акбар Салехи, слова которого приводят иранские СМИ.
Совместным... читать дальше
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