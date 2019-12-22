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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 декабря в размере 62,4071 руб., курс евро - 69,378 руб.
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22 декабря 2019 года 09:06
ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 декабря в размере 62,4071 руб., курс евро - 69,378 руб.
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22 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 62,4071 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,12 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 69,378 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,97 коп.
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21 декабря 2019 года 17:54
Договоренности России и Украины по газу показали, что можно достичь соглашения по разным вопросам - Козак
Договоренности России и Украины по транзиту газа показали, что стороны могут достигать соглашения по разным вопросам, несмотря на сложные взаимоотношения, считает вице-премьер РФ Дмитрий Козак. "Мы вчера, когда закончили переговоры, подписали протокол, я сказал, что мы... читать дальше
.21 декабря 2019 года 16:58
Объем кредитов нефинансовым организациям за ноябрь 2019 года не изменился после роста на 0,6% в октябре и составил на 1 декабря 2019 года 34 трлн 055,8 млрд руб., следует из данных опубликованных на сайте ЦБ РФ. За январь-ноябрь кредиты увеличились на 2%. В январе-ноябре... читать дальше
.21 декабря 2019 года 16:28
ЦБ РФ опубликовал данные об объемах предоставленных банками кредитов физическим лицам на 1 декабря 2019 года. За ноябрь 2019 года объем кредитов, выданных российскими банками физлицам, увеличился на 1,3% после роста на 0,9% в октябре и составил на 1 декабря 17,437 трлн руб. В... читать дальше
.21 декабря 2019 года 16:01
В Германии оценили санкции США против "Северного потока 2" как вмешательство во внутренние дела страны
Правительство Германии не планирует отвечать на санкции, введенные США против строительства газопровода "Северный поток 2", сообщает агентство dpa со ссылкой на координатора немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Питера Байера. По его словам, американские... читать дальше
.21 декабря 2019 года 15:39
Санкции США против "Северного потока 2" направлены на выдавливание России из энергорынка Европы - международный комитет Госдумы
Введенные президентом США Дональдом Трампом санкции против строительства газопровода "Северный поток 2" имеют целью убрать Россию с европейского энергетического рынка и продвинуть туда американские компании, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий... читать дальше
.21 декабря 2019 года 15:06
В ближайшие три года на присоединенных территориях столицы планируется построить около 200 км дорог, заявил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "В ближайшие три года мы планируем построить около 200 км... читать дальше
.21 декабря 2019 года 14:26
Евросоюз в субботу выразил несогласие с Вашингтоном, который объявил о введении санкций в отношении компаний, участвующих в реализации строительства газопровода "Северный поток 2". "ЕС принципиально возражает введению санкций против европейских компаний, ведущих законный... читать дальше
.21 декабря 2019 года 13:58
Оператор строительства газопровода "Северный поток 2" вместе с компаниями, поддерживающими проект, будут работать над его скорейшим завершением, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора. Ранее сообщалось, что трубоукладчик, швейцарская компания Allseas приостановила работы... читать дальше
.21 декабря 2019 года 13:23
Минимальная розничная цена на водку с 1 января 2020 года составит 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк - 433 рубля, следует их приказа Минфина, опубликованного на официальном портале правовой информации. Минимальная розничная цена на бренди составит 315 рублей за 0,5...
.21 декабря 2019 года 12:34
Запрет на строительство "Северного потока 2", прописанный в новом военном бюджете США, вступает в силу немедленно, говорится в специальном разъяснении подразделения Минфина США (OFAC), отвечающего за правоприменение в области санкций. Президент США Дональд Трамп... читать дальше
.21 декабря 2019 года 11:56
Розничные продажи в Канаде в октябре 2019 года упали на 1,2% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано нулевое изменение показателя, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Падение показателя произошло в основном из-за снижения продаж... читать дальше
.21 декабря 2019 года 11:32
Apple создала секретную команд для работы над спутниками и связанной с ними беспроводной технологией
Apple Inc. создала секретную команду, которая работает над спутниками и связанной с ними беспроводной технологией, в попытке найти новые способы передачи данных, как, например, подключение к интернету непосредственно на устройствах, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на... читать дальше
.21 декабря 2019 года 11:09
Идея распространить режим о СЗПК на финансовый сектор обсуждается с участием банкиров - замминистра финансов
Идея распространить режим о защите и поощрении капитальных вложений (СЗПК) на финансовый сектор обсуждается с участием банкиров, сектор сам должен определиться, нужно ли ему это, сообщил журналистам замминистра финансов Андрей Иванов. В конце ноября глава думского... читать дальше
.21 декабря 2019 года 10:43
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел в пятницу продуктивные переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином по торговым вопросам. "Провел очень продуктивный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином по поводу нашего огромного торгового соглашения", - написал он в Twitter.... читать дальше
.21 декабря 2019 года 10:20
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги ПАО "Магнит" в иностранной и национальной валютах на уровне "ВВ". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Подтверждение рейтингов отражает... читать дальше
.21 декабря 2019 года 09:56
Федеральная резервная система (ФРС) проверит свои процедуры трансляции пресс-конференций по итогам заседаний после обнаружения Банком Англии, что ее резервный канал использовался для неправомерного предоставления трейдерам доступа к трансляциям. "Мы ведем прямые... читать дальше
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