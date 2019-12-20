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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,2332 руб.
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20 декабря 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,2332 руб.
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20 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2266 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2332 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,0125 руб., максимальный - 62,475 руб. К этому времени было заключено 24070 сделок. Объем торгов составил 110791,14 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,275 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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