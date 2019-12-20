Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

20 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 23.12 по 29.12 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 15,53 пункта (0,514%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3008,39 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,54 пункта (0,251%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3015,93 пункта. После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск... После подъема индекс РТС вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 48562,069 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 62,883 млрд руб., или на...

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ООО "Дэни колл" (группа компаний Danycom, Краснодар) выставило на 21 января 2020 года оферту по соглашению с владельцами облигаций серии БО-01, говорится в сообщении организации. Количество приобретаемых облигаций - до 100 тыс. штук включительно, цена - 100% от... Количество приобретаемых облигаций - до 100 тыс. штук включительно, цена - 100% от... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2266 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,2332 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 396 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,8854 руб. Минимальный курс юаня составил 8,8593 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 8,8593 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3777 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,1045 руб. Минимальный курс евро составил 68,79 руб.,... Минимальный курс евро составил 68,79 руб.,... читать дальше

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ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) установило ставку 1-го купона 3-летних облигации серии 001P-01 объемом 150 млн рублей в размере 15% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор... Сбор... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся ростом, завершил пятницу Европейские фондовые индикаторы преимущественно повышались в ходе торгов. Европейские фондовые индикаторы преимущественно повышались в ходе торгов. Азиатские рынки акций закрылись противоречиво. Азиатские рынки акций закрылись противоречиво. Котировки фьючерсов на индексы США снижались с утра. После выхода... Котировки фьючерсов на индексы США снижались с утра. После выхода... читать дальше

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Совет директоров Росбанка утвердил решение о размещении структурных облигаций серии 01 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Выпуск будет размещен по закрытой подписке на 10 лет. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Облигации имеют 5... Выпуск будет размещен по закрытой подписке на 10 лет. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Облигации имеют 5... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг АО "Союздорстрой" (ГК "Автобан") до уровня "А-(RU)", изменив прогноз на "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг "BBB+(RU)" с "позитивным"... Ранее у компании действовал рейтинг "BBB+(RU)" с "позитивным"... читать дальше

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Падение цен на нефть усилилось к вечеру на фоне "медвежьих" технических сигналов, тем не менее, рынок завершает в плюсе третью неделю подряд. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 мск составила $66,16 за баррель, что на... Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:36 мск составила $66,16 за баррель, что на... читать дальше

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В 2019 году российский фондовый рынок демонстрирует наилучшую динамику среди мировых рынков акций, далее следует Греция, Дубай и Кувейт делят 3-е место, 4-е и 5-е места занимают Бразилия и Италия, пишет MarketWatch. По данным Refinitive, российский рынок акций в этом... По данным Refinitive, российский рынок акций в этом... читать дальше

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Доходы населения США в ноябре 2019 года выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Минторга страны. Тем временем расходы американцев в прошлом месяце повысились на 0,4% по сравнению с октябрем. Тем временем расходы американцев в прошлом месяце повысились на 0,4% по сравнению с октябрем. Аналитики ожидали повышения первого... Аналитики ожидали повышения первого... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" 20 декабря завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-ИО04 номинальным объемом 200 млн рублей, реализовав 19,69% выпуска на 39,4 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Ставка купона установлена в размере 0,01%... Ставка купона установлена в размере 0,01%... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в декабре вырос до 99,3 пункта - максимальной отметки с мая, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса составляло 99,2 пункта, и эксперты... Предварительное значение индекса составляло 99,2 пункта, и эксперты... читать дальше

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