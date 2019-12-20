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20 декабря 2019 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,1878 руб.
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20 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3615 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,1878 руб. Минимальный курс евро составил 68,75 руб., максимальный - 69,405 руб. Было заключено 6432 сделки. Объем торгов составил 23292,55 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,8075 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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