Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,1878 руб.

20 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3615 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,1878 руб.

Минимальный курс евро составил 68,75 руб., максимальный - 69,405 руб. Было заключено 6432 сделки. Объем торгов составил 23292,55 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,8075 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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