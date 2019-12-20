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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 декабря
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20 декабря 2019 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 декабря

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20 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 21 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2963,3 (-0,73) руб./грамм; на серебро - 33,99 (-0,18) руб./грамм; на платину - 1867,99 (+4,41) руб./грамм; на палладий - 3890,47 (+18,57) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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