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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 149,9 млрд руб.
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20 декабря 2019 года 09:59
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 149,9 млрд руб.
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20 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 149,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 156,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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.20 декабря 2019 года 14:45
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"Газпром" ожидает получить по итогам года выручку в размере более $120 млрд, EBITDA - около $30 млрд, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу. Согласно среднеотраслевому консенсусу, по итогам 2019 года выручка "Газпрома"... читать дальше
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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги депозитов Сбербанка "Ваа3/Prime-3". Прогноз долгосрочного рейтинга остается "стабильным", говорится в сообщении агентства. Базовая оценка... читать дальше
.20 декабря 2019 года 13:20
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в пятницу. Поддержу рынкам продолжают оказывать позитивные новости о ходе торговых переговоров США и Китая. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что не будет... читать дальше
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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,63 пункта (0,087%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3011,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3021,05 (+0,42%) пункта, минимальное - 3010,4 (+0,07%)... читать дальше
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.20 декабря 2019 года 13:11
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 62,4071 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,12 коп. Это автоматическое сообщение.
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