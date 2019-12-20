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20 декабря 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,5877 руб.
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120 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 69,5877 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,48 коп.
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20 декабря 2019 года 14:56
Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах в этом году в России превысит 6,4 млн тонн, что на 5% больше, чем в 2018 году (6,1 млн тонн), сообщает Минсельхоз. Это будет рекордный показатель. В частности, урожай... читать дальше
.20 декабря 2019 года 14:48
Система льготного ипотечного кредитования для военнослужащих должна работать без сбоев, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым. "Это очень важно, это основной инструмент, при помощи которого решается жилищная... читать дальше
.20 декабря 2019 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,89 пункта (0,03%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3007,5 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3021,05 (+0,42%) пункта, минимальное - 3006,07 (-0,08%)... читать дальше
.20 декабря 2019 года 14:39
Полномочия четырех банков, являющихся единственными уполномоченными по размещению "народных" ОФЗ Минфина, продлены решением правительства РФ до 2021 года, комиссии банков не изменятся. "Вы уже сейчас точно можете с полным правом именоваться банком с универсальной... читать дальше
.20 декабря 2019 года 14:30
В ходе торгов в пятницу курс евро опустился на торгах "Московской биржи" ниже 69 рублей впервые с 4 мая 2018 года, доллар торгуется на минимальных отметках с июля 2018 года. Курс евро в 14:13 мск на "Московской бирже" опустился до 68,9125 руб., что на 50 копеек ниже... читать дальше
.20 декабря 2019 года 14:26
Кредитный портфель юрлиц в российских банках на 1 декабря 2019 года составил 34,056 трлн рублей, практически оставшись в номинальном выражении на уровне октября (в реальном сократился на 0,1%), следует из статистики банковского сектора, опубликованной на сайте ЦБ РФ. Розничный... читать дальше
.20 декабря 2019 года 14:19
В ноябре 2019 года объем банковских вкладов физлиц в номинальном выражении увеличился на 0,7%, до 29,597 трлн рублей, сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ. С исключением валютной переоценки объем вкладов без учета банков с отозванной лицензией за месяц увеличился также на... читать дальше
.20 декабря 2019 года 14:12
Доналоговая прибыль российских банков в январе-ноябре 2019 года составила 1,871 трлн рублей, что на 46,3% больше результата за аналогичный период 2018 года (1,279 трлн рублей), следует из статистики банковского сектора, опубликованной на сайте ЦБ РФ. Ранее ЦБ... читать дальше
.20 декабря 2019 года 14:05
"Газпром" ожидает получить по итогам года выручку в размере более $120 млрд, EBITDA - около $30 млрд, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу. Согласно среднеотраслевому консенсусу, по итогам 2019 года выручка "Газпрома"... читать дальше
.20 декабря 2019 года 13:57
Часть пакетного соглашения по газу с Украиной может включить выплату "Газпромом" $3 млрд по решению суда
Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" $3 млрд, присужденных "Нафтогазу Украины" по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации. "Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено... читать дальше
.20 декабря 2019 года 13:36
"Газпром" не исключает повторения размещения евробондов на азиатском рынке в случае приемлемых условий, сообщил в интервью корпоративному журналу зампредправления компании Фамил Садыгов. В конце 2018 года "Газпром" реализовал дебютную сделку по размещению на внутреннем... читать дальше
.20 декабря 2019 года 13:29
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги депозитов Сбербанка "Ваа3/Prime-3". Прогноз долгосрочного рейтинга остается "стабильным", говорится в сообщении агентства. Базовая оценка... читать дальше
.20 декабря 2019 года 13:20
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в пятницу. Поддержу рынкам продолжают оказывать позитивные новости о ходе торговых переговоров США и Китая. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что не будет... читать дальше
.20 декабря 2019 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,63 пункта (0,087%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3011,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3021,05 (+0,42%) пункта, минимальное - 3010,4 (+0,07%)... читать дальше
.20 декабря 2019 года 13:11
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 69,378 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,97 коп. Это автоматическое сообщение.
.20 декабря 2019 года 13:11
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 62,4071 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,12 коп. Это автоматическое сообщение.
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