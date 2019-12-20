ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 62,5283 руб.

20 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 62,5283 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,48 коп.

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Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах в этом году в России превысит 6,4 млн тонн, что на 5% больше, чем в 2018 году (6,1 млн тонн), сообщает Минсельхоз. Это будет рекордный показатель. Это будет рекордный показатель. В частности, урожай... В частности, урожай... читать дальше

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Система льготного ипотечного кредитования для военнослужащих должна работать без сбоев, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым. "Это очень важно, это основной инструмент, при помощи которого решается жилищная... "Это очень важно, это основной инструмент, при помощи которого решается жилищная... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,89 пункта (0,03%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3007,5 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3021,05 (+0,42%) пункта, минимальное - 3006,07 (-0,08%)... читать дальше

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Полномочия четырех банков, являющихся единственными уполномоченными по размещению "народных" ОФЗ Минфина, продлены решением правительства РФ до 2021 года, комиссии банков не изменятся. "Вы уже сейчас точно можете с полным правом именоваться банком с универсальной... "Вы уже сейчас точно можете с полным правом именоваться банком с универсальной... читать дальше

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В ходе торгов в пятницу курс евро опустился на торгах "Московской биржи" ниже 69 рублей впервые с 4 мая 2018 года, доллар торгуется на минимальных отметках с июля 2018 года. Курс евро в 14:13 мск на "Московской бирже" опустился до 68,9125 руб., что на 50 копеек ниже... Курс евро в 14:13 мск на "Московской бирже" опустился до 68,9125 руб., что на 50 копеек ниже... читать дальше

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Кредитный портфель юрлиц в российских банках на 1 декабря 2019 года составил 34,056 трлн рублей, практически оставшись в номинальном выражении на уровне октября (в реальном сократился на 0,1%), следует из статистики банковского сектора, опубликованной на сайте ЦБ РФ. Розничный... читать дальше

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В ноябре 2019 года объем банковских вкладов физлиц в номинальном выражении увеличился на 0,7%, до 29,597 трлн рублей, сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ. С исключением валютной переоценки объем вкладов без учета банков с отозванной лицензией за месяц увеличился также на... читать дальше

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Доналоговая прибыль российских банков в январе-ноябре 2019 года составила 1,871 трлн рублей, что на 46,3% больше результата за аналогичный период 2018 года (1,279 трлн рублей), следует из статистики банковского сектора, опубликованной на сайте ЦБ РФ. Ранее ЦБ... Ранее ЦБ... читать дальше

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"Газпром" ожидает получить по итогам года выручку в размере более $120 млрд, EBITDA - около $30 млрд, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу. Согласно среднеотраслевому консенсусу, по итогам 2019 года выручка "Газпрома"... Согласно среднеотраслевому консенсусу, по итогам 2019 года выручка "Газпрома"... читать дальше

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Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" $3 млрд, присужденных "Нафтогазу Украины" по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации. "Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено... читать дальше

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"Газпром" не исключает повторения размещения евробондов на азиатском рынке в случае приемлемых условий, сообщил в интервью корпоративному журналу зампредправления компании Фамил Садыгов. В конце 2018 года "Газпром" реализовал дебютную сделку по размещению на внутреннем... В конце 2018 года "Газпром" реализовал дебютную сделку по размещению на внутреннем... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги депозитов Сбербанка "Ваа3/Prime-3". Прогноз долгосрочного рейтинга остается "стабильным", говорится в сообщении агентства. Прогноз долгосрочного рейтинга остается "стабильным", говорится в сообщении агентства. Базовая оценка... Базовая оценка... читать дальше

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Большинство фондовых индексов стран Западной Европы демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в пятницу. Поддержу рынкам продолжают оказывать позитивные новости о ходе торговых переговоров США и Китая. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что не будет... На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что не будет... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,63 пункта (0,087%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3011,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3021,05 (+0,42%) пункта, минимальное - 3010,4 (+0,07%)... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 69,378 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,97 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 62,4071 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,12 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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