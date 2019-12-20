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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 62,5283 руб.
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20 декабря 2019 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 62,5283 руб.

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20 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 62,5283 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,48 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
20 декабря 2019 года 14:56
В 2019 году урожай овощей в РФ поставит рекорд - более 6,4 млн тонн
Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах в этом году в России превысит 6,4 млн тонн, что на 5% больше, чем в 2018 году (6,1 млн тонн), сообщает Минсельхоз.

Это будет рекордный показатель.

В частности, урожай...    читать дальше
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20 декабря 2019 года 14:48
Медведев: система льготной ипотеки для военнослужащих должна работать как часы
Система льготного ипотечного кредитования для военнослужащих должна работать без сбоев, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым.

"Это очень важно, это основной инструмент, при помощи которого решается жилищная...    читать дальше
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20 декабря 2019 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 20 декабря движется разнонаправленно
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20 декабря 2019 года 14:39
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"Вы уже сейчас точно можете с полным правом именоваться банком с универсальной...    читать дальше
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20 декабря 2019 года 14:30
Впервые с 4 мая 2018 года курс евро на торгах "Московской биржи" опустился ниже 69 руб.
В ходе торгов в пятницу курс евро опустился на торгах "Московской биржи" ниже 69 рублей впервые с 4 мая 2018 года, доллар торгуется на минимальных отметках с июля 2018 года.

Курс евро в 14:13 мск на "Московской бирже" опустился до 68,9125 руб., что на 50 копеек ниже...    читать дальше
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20 декабря 2019 года 14:26
Банки РФ в ноябре сократили корпоративный кредитный портфель на 0,1%, розничный увеличили на 1,3%
Кредитный портфель юрлиц в российских банках на 1 декабря 2019 года составил 34,056 трлн рублей, практически оставшись в номинальном выражении на уровне октября (в реальном сократился на 0,1%), следует из статистики банковского сектора, опубликованной на сайте ЦБ РФ. Розничный...    читать дальше
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20 декабря 2019 года 14:19
В январе-ноябре объем вкладов физлиц в номинальном выражении вырос на 4% - ЦБ РФ
В ноябре 2019 года объем банковских вкладов физлиц в номинальном выражении увеличился на 0,7%, до 29,597 трлн рублей, сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ. С исключением валютной переоценки объем вкладов без учета банков с отозванной лицензией за месяц увеличился также на...    читать дальше
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20 декабря 2019 года 14:12
Прибыль российских банков в январе-ноябре выросла на 46%
Доналоговая прибыль российских банков в январе-ноябре 2019 года составила 1,871 трлн рублей, что на 46,3% больше результата за аналогичный период 2018 года (1,279 трлн рублей), следует из статистики банковского сектора, опубликованной на сайте ЦБ РФ.

Ранее ЦБ...    читать дальше
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20 декабря 2019 года 14:05
"Газпром" ожидает получить в текущем году выручку в размере более $120 млрд
"Газпром" ожидает получить по итогам года выручку в размере более $120 млрд, EBITDA - около $30 млрд, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов в интервью корпоративному журналу.

Согласно среднеотраслевому консенсусу, по итогам 2019 года выручка "Газпрома"...    читать дальше
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20 декабря 2019 года 13:57
Часть пакетного соглашения по газу с Украиной может включить выплату "Газпромом" $3 млрд по решению суда
Частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" $3 млрд, присужденных "Нафтогазу Украины" по решению Стокгольмского арбитража, сообщил журналистам источник в российской делегации. "Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено...    читать дальше
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20 декабря 2019 года 13:36
"Газпром" не исключает размещения евробондов на азиатских рынках - CFO
"Газпром" не исключает повторения размещения евробондов на азиатском рынке в случае приемлемых условий, сообщил в интервью корпоративному журналу зампредправления компании Фамил Садыгов.

В конце 2018 года "Газпром" реализовал дебютную сделку по размещению на внутреннем...    читать дальше
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20 декабря 2019 года 13:29
Moody's подтвердило рейтинг депозитов Сбербанка, прогноз - "стабильный"
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги депозитов Сбербанка "Ваа3/Prime-3".

Прогноз долгосрочного рейтинга остается "стабильным", говорится в сообщении агентства.

Базовая оценка...    читать дальше
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20 декабря 2019 года 13:20
Европейские фондовые рынки торгуются в плюсе
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в пятницу. Поддержу рынкам продолжают оказывать позитивные новости о ходе торговых переговоров США и Китая.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что не будет...    читать дальше
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20 декабря 2019 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 20 декабря растет
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,63 пункта (0,087%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3011,02 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3021,05 (+0,42%) пункта, минимальное - 3010,4 (+0,07%)...    читать дальше
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20 декабря 2019 года 13:11
ЦБ РФ установил курс евро с 21 декабря в размере 69,378 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 69,378 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 20,97 коп.

Это автоматическое сообщение.
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20 декабря 2019 года 13:11
ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 декабря в размере 62,4071 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 62,4071 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 12,12 коп.

Это автоматическое сообщение.
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