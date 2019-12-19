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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,925 руб.
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19 декабря 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,925 руб.
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19 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 154 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,925 руб. Минимальный курс юаня составил 8,898 руб., максимальный - 8,95 руб. Было заключено 218 сделок. Объем торгов составил 344,74 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,916 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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