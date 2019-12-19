Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,4647 руб.

19 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1061 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,4647 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,3275 руб., максимальный - 62,58 руб. К этому времени была заключена 22221 сделка. Объем торгов составил 112675,96 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,3975 руб. за доллар США.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.