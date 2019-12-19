Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,4824 руб.

19 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 901 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,4824 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,38 руб., максимальный - 62,5775 руб. Было заключено 11039 сделок. Объем торгов составил 37702,39 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,4675 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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