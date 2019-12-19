Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 декабря

19 декабря. FINMARKET.RU -РФ с 20 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2964,03 (-11,65) руб./грамм; на серебро - 34,17 (-0,16) руб./грамм; на платину - 1863,58 (-7,67) руб./грамм; на палладий - 3871,9 (-23,51) руб./грамм.

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Goldman Sachs Group Inc. ведет переговоры с властями США, пытаясь урегулировать претензии регуляторов, связанные с его ролью в скандале вокруг малазийского государственного инвестфонда 1Malaysia Development Bhd. (1MDB), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные... читать дальше

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Продажи на вторичном рынке жилья в США в ноябре сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,35 млн домов в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с июня, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов (NAR). Согласно пересмотренным... читать дальше

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Китайская Huawei Technologies Co. оптимистично настроена в отношении перспектив своего развития, несмотря на попытки Вашингтона ограничить деятельность компании в условиях торгового спора между США и Китаем. В интервью медиакомпании Deutsche Welle председатель совета... В интервью медиакомпании Deutsche Welle председатель совета... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов в четверг, трейдеры анализируют вышедшие статистические данные. Число заявок на пособие по безработице в США снизилось максимально с февраля. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице,... Число заявок на пособие по безработице в США снизилось максимально с февраля. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице,... читать дальше

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Индекс опережающих экономических показателей США не изменился в ноябре 2019 года после снижения на 0,1% в октябре, свидетельствуют данные исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает показатель. Аналитики прогнозировали рост показателя на... Аналитики прогнозировали рост показателя на... читать дальше

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Риск недостижения показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" существует по объемам вводимого жилья и средней ставке по ипотеке, заявил глава Минстроя России Владимир Якушев. "Из 23 показателей национального проекта очевиден риск по недостижению в 2019 году показателя по... читать дальше

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Большинство системных проблем нацпроектов, выявленных еще в конце 2018 года, не решены, основная проблема при их реализации заключается в неэффективной системе управления, считает заместитель председателя Счетной палаты РФ Галина Изотова. Согласно сообщению Счетной палаты, такое... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 901 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,4824 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,38 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 62,38 руб.,... читать дальше

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Глава Банка Японии Харухико Курода отметил сигналы улучшения ситуации в мировой экономике, предупредив, однако, что Центробанку стоит сохранять бдительность и быть готовым ответить на понижательные риски. "Мы видим некоторые позитивные события в мировой экономике, однако... читать дальше

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Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в третьем квартале 2019 года сократился на 0,9% - до $124,1 млрд с пересмотренных $125,2 млрд в предыдущем квартале, сообщается в отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось, что во 2-м квартале этого года... читать дальше

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Премьер Великобритании Борис Джонсон отдал распоряжение чиновникам перестать использовать термин "Brexit" после 31 января 2020 года, сообщило в четверг издание HuffPost-UK со ссылкой на источник, близкий к правительству. По его словам, "после того, как сделка (Brexit)... По его словам, "после того, как сделка (Brexit)... читать дальше

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Московский кредитный банк (МКБ) завершил размещение 3-летних инвестиционных облигаций серии БСО-П08 объемом 600 млн рублей и серии БСО-П09 объемом 900 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Размещение прошло 19 декабря. Ставка 1-го купона серии... Размещение прошло 19 декабря. Ставка 1-го купона серии... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 18 тыс., с 252 тыс. до 234 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Снижение было максимальным с февраля. Показатель за прошлую неделю не был... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 10-летних облигаций ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) серии 003P-02R объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным... Эмиссия является старшим необеспеченным... читать дальше

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Администрация президента США Дональда Трампа выступает решительно против введения нового санкционного пакета в отношении России, сообщает американское издание The Daily Beast. В статье утверждается, что ранее на этой неделе чиновник госдепа направил высокопоставленному... В статье утверждается, что ранее на этой неделе чиновник госдепа направил высокопоставленному... читать дальше

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9 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 19 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-345 на 21 млрд 717,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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