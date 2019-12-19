ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 декабря в размере 62,5283 руб.

19 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 62,5283 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,48 коп.

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Годовая инфляция в РФ уже замедлилась до 3,25%, в начале следующего года опустится до 3%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции. "Россия, безусловно, является одним из лидеров среди формирующихся рынков по поводу состояния финансовой и... читать дальше

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Российская сторона заинтересована не только заключить транзитный договор с Киевом, но и исполнять его, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг. "При этом хочу обратить ваше внимание на то, что мы не собираемся заключать на какой-то срок... "При этом хочу обратить ваше внимание на то, что мы не собираемся заключать на какой-то срок... читать дальше

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Меры господдержки по льготному жилищному кредитованию семей с детьми, введенные для жителей Дальнего Востока, могут быть распространены на регионы Зауралья, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в четверг. "Часть мер поддержки в области демографии мы... "Часть мер поддержки в области демографии мы... читать дальше

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За 11 месяцев т.г. Японию посетили 111 тыс. туристов из России, это на 25,5% больше, чем за тот же период годом ранее, сообщила глава представительства национального офиса по туризму Японии (JNTO) Айри Мотокура. "За одиннадцать месяцев 2019 года Японию посетили 111,1... "За одиннадцать месяцев 2019 года Японию посетили 111,1... читать дальше

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Саратов" планирует 25 декабря провести размещение облигаций серии БО-01 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск сроком обращения 14 лет будет размещен по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Выпуск сроком обращения 14 лет будет размещен по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Заем имеет... Заем имеет... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин в ходе сегодняшней большой пресс-конференции заявил, что Россия зеркально ответит на санкции США. "Мы знаем общий подход, который заключается в том, что США с нами будут работать там, где это им интересно и выгодно, будут сдерживать в то же... "Мы знаем общий подход, который заключается в том, что США с нами будут работать там, где это им интересно и выгодно, будут сдерживать в то же... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности БКС Банка на уровне ruВВВ+. Прогноз по рейтингу изменен со "стабильного" на "позитивный", говорится в сообщении агентства. Как отмечается, рейтинг банка обусловлен приемлемой оценкой рыночных... Как отмечается, рейтинг банка обусловлен приемлемой оценкой рыночных... читать дальше

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Реальное влияние человечества на глобальное изменение климата сложно посчитать, но не принимать никаких мер по снижению ущерба нельзя, считает президент России Владимир Путин. "Как вы знаете Парижским соглашением поставлена задача не допустить роста температуры на 1,5... "Как вы знаете Парижским соглашением поставлена задача не допустить роста температуры на 1,5... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 62,5283 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,48 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 декабря, составляет 69,5877 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,48 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Птицеводы России в этом году по сравнению с 2018 годом увеличат производство на 1,3% и преодолеют рубеж в 5 млн тонн, прогнозирует Центр агроаналитики Минсельхоза. Производство мяса птицы достигнет 5,045 млн тонн (в убойном весе) против 4,98 млн тонн годом ранее. Центр... Центр... читать дальше

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Российская сторона будет исходить в своих действиях из принятого Стокгольмским арбитражем решения о споре по транзитному контракту, заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. При этом он напомнил о долге Киева Москве по еврооблигациям на $3... При этом он напомнил о долге Киева Москве по еврооблигациям на $3... читать дальше

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Правительство РФ предлагает упросить регистрацию прав интеллектуальной собственности и подключить к процедуре рассмотрения патентных заявок российские научно-образовательные организации. На сегодняшнем заседании правительства РФ рассматривается законопроект, которым... На сегодняшнем заседании правительства РФ рассматривается законопроект, которым... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,24 пункта (0,272%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3015,68 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3027,88 (+0,13%) пункта, минимальное - 3010,58... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы не показывают единой динамики на торгах в четверг, трейдеры оценивают статистические данные и ждут итогов заседания Банка Англии. Банк Англии подведет итоги декабрьского заседания в 15:00 мск. Как прогнозирует большинство... Банк Англии подведет итоги декабрьского заседания в 15:00 мск. Как прогнозирует большинство... читать дальше

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Риксбанк (центральный банк Швеции) повысил сегодня базовую процентную ставку до нуля с минус 0,25% годовых. Решение совпало с ожиданиями большинства экономистов и аналитиков. Риксбанк был зачинателем тенденции по переводу ставок в отрицательную зону в 2009 году, а... Риксбанк был зачинателем тенденции по переводу ставок в отрицательную зону в 2009 году, а... читать дальше

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