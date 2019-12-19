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Многие инвестиционные банки, уже опубликовавшие прогнозы на следующий год, сходятся в том, что вероятнее всего доллар США ждет сдержанное снижение, пишет Financial Times. Deutsche Bank, Goldman Sachs и Bank of New York Mellon предполагают ослабление курса американской... Deutsche Bank, Goldman Sachs и Bank of New York Mellon предполагают ослабление курса американской... читать дальше

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Интернет-торговля может стать серьезной статьей доходов федерального бюджета РФ на фоне снижения порога беспошлинной торговли, следует из расчетов Федеральной таможенной службы. Порог снижается с 1 января 2020 года с 500 до 200 евро - это уже принятое решение. По... Порог снижается с 1 января 2020 года с 500 до 200 евро - это уже принятое решение. По... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 8555,56 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0,00 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 96425,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Члены палаты представителей США объявили вчера импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс. Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало... читать дальше

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Одобренные комитетом Сената США по иностранным делам новые санкции в отношении РФ имеют долгосрочную цель дестабилизировать ситуацию изнутри, заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ). "Главная цель наиболее агрессивных кругов... "Главная цель наиболее агрессивных кругов... читать дальше

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Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA с дополнительными санкциями против РФ, известный как "санкции из ада", сообщает Bloomberg. Законопроект, одобренный 17 голосами против пяти и переданный на рассмотрение сената в полном составе, был... Законопроект, одобренный 17 голосами против пяти и переданный на рассмотрение сената в полном составе, был... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы изменились разнонаправленно на фоне возобновившихся опасений о выходе Великобритании из Европейского союза без заключения сделки. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 69,6925 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,24 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 62,5831 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,05 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 10:45 10:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике... Индекс доверия предпринимателей к экономике... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,63 пункта (0,353%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3023,92 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь... читать дальше

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ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) планирует 20 декабря провести сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации серии 001P-01 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Заявки будет принимать "Универ Капитал". Заявки будет принимать "Универ Капитал". Техническое... Техническое... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48619,309 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 104,521 млрд руб., или на...

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26230 с погашением 16 марта 2039 года составила 112,7202% от номинала, что соответствует доходности 6,63% годовых, свидетельствует информация Московской биржи. Всего было продано бумаг на... Всего было продано бумаг на... читать дальше

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