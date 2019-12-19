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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в России в ноябре замедлился до 0,3%
В ноябре рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 0,3% после повышения на 2,6% в октябре. Динамика показателя оказалась намного хуже прогнозов аналитиков, ожидавших рост на 2,5%
 
От каких акций планирует избавиться государство в 2020-2022 годах
Новый план приватизации на ближайшую трехлетку сейчас проходит обсуждение в правительстве. Подробности нового плана приватизации на 2020-2022 годы выяснили "Известия". Так, в 2020-2022 годах государство может сократить долю своего участия в уставном...
 
США опоздали с санкциями по "Северному потоку 2"
Введение санкций против участников проекта "Северный поток 2" не сможет повлиять на его реализацию, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на заявления информированных чиновников. "У США мало рычагов для предотвращения завершения проекта "Северный...
 
Рост российской экономики остается слишком низким
Мировая экономика, возможно, стоит на пороге нового кризиса, выбираться из которого будет много лет. Такой сценарий обсуждали экономисты на пленарной сессии Финансового форума газеты "Ведомости". Россия достаточно неплохо защищена от кризиса своей...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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19 декабря 2019 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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19 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции Декабрь 2019
12:30 Объемы розничных продаж в Великобритании Ноябрь 2019
15:00 Процентная ставка Банка Англии Декабрь 2019
16:30 Баланс счета текущих операций США III квартал 2019
16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 08 по 14 декабря
16:30 Индекс деловой активности Филадельфии Декабрь 2019
16:30 Оптовые продажи в Канаде Октябрь 2019
16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 01 по 07 декабря
18:00 Индекс опережающих экономических показателей США Ноябрь 2019
18:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США Ноябрь 2019

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
19 декабря 2019 года 08:42
В 2020 году многте инвестбанки ожидают сдержанное снижение доллара США
Многие инвестиционные банки, уже опубликовавшие прогнозы на следующий год, сходятся в том, что вероятнее всего доллар США ждет сдержанное снижение, пишет Financial Times.

Deutsche Bank, Goldman Sachs и Bank of New York Mellon предполагают ослабление курса американской...    читать дальше
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19 декабря 2019 года 08:35
Интернет-торговля может стать серьезной статьей доходов федерального бюджета РФ на фоне снижения беспошлинного порога - расчеты ФТС
Интернет-торговля может стать серьезной статьей доходов федерального бюджета РФ на фоне снижения порога беспошлинной торговли, следует из расчетов Федеральной таможенной службы.

Порог снижается с 1 января 2020 года с 500 до 200 евро - это уже принятое решение. По...    читать дальше
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19 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 8555,56 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 8555,56 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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19 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0,00 млн
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0,00 млн.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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19 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 96425,00 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 96425,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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19 декабря 2019 года 08:28
Палата представителей США одобрила импичмент Трампа
Члены палаты представителей США объявили вчера импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс. Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало...    читать дальше
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19 декабря 2019 года 08:22
Одобренные комитетом Сената США новые санкции нацелены на дестабилизацию в РФ - зампред комитета Госдумы Новиков
Одобренные комитетом Сената США по иностранным делам новые санкции в отношении РФ имеют долгосрочную цель дестабилизировать ситуацию изнутри, заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).

"Главная цель наиболее агрессивных кругов...    читать дальше
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19 декабря 2019 года 08:17
Комитет Сената США одобрил законопроект DASKA с новыми санкциями против РФ
Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA с дополнительными санкциями против РФ, известный как "санкции из ада", сообщает Bloomberg.

Законопроект, одобренный 17 голосами против пяти и переданный на рассмотрение сената в полном составе, был...    читать дальше
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19 декабря 2019 года 08:10
Европейские рынки акций закрылись без единой динамики на опасениях вокруг Brexit
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы изменились разнонаправленно на фоне возобновившихся опасений о выходе Великобритании из Европейского союза без заключения сделки.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов...    читать дальше
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19 декабря 2019 года 08:03
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 69,6925 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 69,6925 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,24 коп.
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19 декабря 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 62,5831 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 62,5831 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,05 коп.
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19 декабря 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

10:45

Индекс доверия предпринимателей к экономике...    читать дальше
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18 декабря 2019 года 19:53
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 18 декабря растет
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,63 пункта (0,353%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3023,92 пункта.

После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь...    читать дальше
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18 декабря 2019 года 19:48
"Завод КЭС" 20 декабря соберет заявки на бонды объемом 150 млн рублей
ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) планирует 20 декабря провести сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации серии 001P-01 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.

Заявки будет принимать "Универ Капитал".

Техническое...    читать дальше
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18 декабря 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 декабря выросла на 0,22% и составила 48619,309 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48619,309 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 104,521 млрд руб., или на...
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18 декабря 2019 года 19:27
Средневзвешенная доходность ОФЗ 26230 на аукционе - 6,63%, размещены бумаги на 29,48 млрд рублей
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26230 с погашением 16 марта 2039 года составила 112,7202% от номинала, что соответствует доходности 6,63% годовых, свидетельствует информация Московской биржи.

Всего было продано бумаг на...    читать дальше
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