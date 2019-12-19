19 декабря 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Декабрь 2019
|12:30
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Ноябрь 2019
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Декабрь 2019
|16:30
|Баланс счета текущих операций США
|III квартал 2019
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 08 по 14 декабря
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Декабрь 2019
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Октябрь 2019
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 01 по 07 декабря
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Ноябрь 2019
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Ноябрь 2019
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19 декабря 2019 года 08:42
Многие инвестиционные банки, уже опубликовавшие прогнозы на следующий год, сходятся в том, что вероятнее всего доллар США ждет сдержанное снижение, пишет Financial Times.
Deutsche Bank, Goldman Sachs и Bank of New York Mellon предполагают ослабление курса американской... читать дальше
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19 декабря 2019 года 08:35
Интернет-торговля может стать серьезной статьей доходов федерального бюджета РФ на фоне снижения порога беспошлинной торговли, следует из расчетов Федеральной таможенной службы.
Порог снижается с 1 января 2020 года с 500 до 200 евро - это уже принятое решение. По... читать дальше
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19 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 8555,56 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
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19 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0,00 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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19 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 96425,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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19 декабря 2019 года 08:28
Члены палаты представителей США объявили вчера импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс. Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало... читать дальше
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19 декабря 2019 года 08:22
Одобренные комитетом Сената США по иностранным делам новые санкции в отношении РФ имеют долгосрочную цель дестабилизировать ситуацию изнутри, заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ).
"Главная цель наиболее агрессивных кругов... читать дальше
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19 декабря 2019 года 08:17
Комитет Сената США по иностранным делам одобрил законопроект DASKA с дополнительными санкциями против РФ, известный как "санкции из ада", сообщает Bloomberg.
Законопроект, одобренный 17 голосами против пяти и переданный на рассмотрение сената в полном составе, был... читать дальше
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19 декабря 2019 года 08:10
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы изменились разнонаправленно на фоне возобновившихся опасений о выходе Великобритании из Европейского союза без заключения сделки.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов... читать дальше
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19 декабря 2019 года 08:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 69,6925 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,24 коп.
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19 декабря 2019 года 08:02
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 62,5831 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,05 коп.
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19 декабря 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:45
Индекс доверия предпринимателей к экономике... читать дальше
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18 декабря 2019 года 19:53
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,63 пункта (0,353%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3023,92 пункта.
После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь... читать дальше
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18 декабря 2019 года 19:48
ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) планирует 20 декабря провести сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации серии 001P-01 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении эмитента.
Заявки будет принимать "Универ Капитал".
Техническое... читать дальше
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18 декабря 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48619,309 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 104,521 млрд руб., или на...
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18 декабря 2019 года 19:27
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26230 с погашением 16 марта 2039 года составила 112,7202% от номинала, что соответствует доходности 6,63% годовых, свидетельствует информация Московской биржи.
Всего было продано бумаг на... читать дальше
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