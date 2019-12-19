ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 62,5831 руб.

19 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 62,5831 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,05 коп.

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,63 пункта (0,353%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3023,92 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь... читать дальше

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ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) планирует 20 декабря провести сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации серии 001P-01 объемом 150 млн рублей, говорится в сообщении эмитента. Заявки будет принимать "Универ Капитал". Заявки будет принимать "Универ Капитал". Техническое... Техническое... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 48619,309 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 104,521 млрд руб., или на...

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26230 с погашением 16 марта 2039 года составила 112,7202% от номинала, что соответствует доходности 6,63% годовых, свидетельствует информация Московской биржи. Всего было продано бумаг на... Всего было продано бумаг на... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2208 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,5901 руб. Минимальный курс евро составил 69,405 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,405 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 186 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5589 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 61 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9402 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9162 руб., максимальный - 8,9555... Минимальный курс юаня составил 8,9162 руб., максимальный - 8,9555... читать дальше

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"Московская биржа" 17 декабря зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Завод КриалЭнергоСтрой" (ООО "Завод КЭС", Казань) серии 001P-01 объемом 150 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен... Выпуску присвоен... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе вслед за нефтью, индекс МосБиржи обновил максимум. В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%). В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%). Не было единой динамики на... Не было единой динамики на... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг МСП банка на уровне "А+(RU)" со "стабильным" прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг банка обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем, сильной достаточностью... Кредитный рейтинг банка обусловлен удовлетворительным бизнес-профилем, сильной достаточностью... читать дальше

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Банк "ФК Открытие" 20 декабря разместит выпуск коммерческих облигаций серии 001PC-03 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, срок погашения - 3 года. Облигации размещаются по закрытой подписке,... Номинал облигаций - 1 тыс. рублей, срок погашения - 3 года. Облигации размещаются по закрытой подписке,... читать дальше

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Нефтяные котировки в ходе торгов в среду существенно сократили падение после публикации данных о запасах нефти в США на прошлой неделе. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:41 МСК подешевели на $0,01 (на 0,02%) - до $66,09 за... Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:41 МСК подешевели на $0,01 (на 0,02%) - до $66,09 за... читать дальше

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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердила технологическую готовность железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, сообщила пресс-служба ведомства в среду. "Строительство железнодорожной... "Строительство железнодорожной... читать дальше

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Сезонно скорректированный уровень безработицы в ноябре вернулся на исторический минимум – 4,5 % от рабочей силы. Численность занятых с исключением сезонного фактора в ноябре увеличилась на 291,8 тыс. человек (0,4% м/м SA), в годовом выражении после десятимесячного снижения... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление столичного правительства, устанавливающее величину прожиточного минимума в столице в расчете на душу населения в сумме 17 тыс. 329 рублей, что на 350 рублей меньше показателя второго квартала. В соответствии с... В соответствии с... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Легенда" серии 001P-02 объемом 2 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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