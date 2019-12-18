Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,5749 руб.

18 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 202 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5749 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,4825 руб., максимальный - 62,6375 руб. Было заключено 11218 сделок. Объем торгов составил 48084,65 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,4825 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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