Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,6798 руб.

18 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 683 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6798 руб.

Минимальный курс евро составил 69,5525 руб., максимальный - 69,7375 руб. Было заключено 4353 сделки. Объем торгов составил 12992,35 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,6125 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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