ЦБ РФ установил курс евро с 19 декабря в размере 69,6925 руб.

Нефтяные котировки в ходе торгов в среду существенно сократили падение после публикации данных о запасах нефти в США на прошлой неделе.

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Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердила технологическую готовность железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, сообщила пресс-служба ведомства в среду.

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление столичного правительства, устанавливающее величину прожиточного минимума в столице в расчете на душу населения в сумме 17 тыс. 329 рублей, что на 350 рублей меньше показателя второго квартала.

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Легенда" серии 001P-02 объемом 2 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

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Ассоциация компания розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров, включая X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту") ждет замедления экспансии ритейлеров в 2020 году.

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Рост ВВП РФ в ноябре замедлился до 1,6% в годовом выражении с уточненных 2,3% (вместо 2,2%) в октябре и 1,9% в сентябре, говорится в мониторинге Минэкономразвития.

За январь-ноябрь 2019 года Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 1,3%.