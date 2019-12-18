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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 19 декабря в размере 69,6925 руб.
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18 декабря 2019 года 13:19
ЦБ РФ установил курс евро с 19 декабря в размере 69,6925 руб.
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18 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 декабря, составляет 69,6925 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,24 коп. Это автоматическое сообщение.
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18 декабря 2019 года 19:00
Нефтяные котировки в ходе торгов в среду существенно сократили падение после публикации данных о запасах нефти в США на прошлой неделе. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:41 МСК подешевели на $0,01 (на 0,02%) - до $66,09 за... читать дальше
.18 декабря 2019 года 18:58
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердила технологическую готовность железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, сообщила пресс-служба ведомства в среду. "Строительство железнодорожной... читать дальше
.18 декабря 2019 года 18:54
Сезонно скорректированный уровень безработицы вернулся в ноябре на исторический минимум 4,5% - Минэкономразвития
Сезонно скорректированный уровень безработицы в ноябре вернулся на исторический минимум – 4,5 % от рабочей силы. Численность занятых с исключением сезонного фактора в ноябре увеличилась на 291,8 тыс. человек (0,4% м/м SA), в годовом выражении после десятимесячного снижения... читать дальше
.18 декабря 2019 года 18:51
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление столичного правительства, устанавливающее величину прожиточного минимума в столице в расчете на душу населения в сумме 17 тыс. 329 рублей, что на 350 рублей меньше показателя второго квартала. В соответствии с... читать дальше
.18 декабря 2019 года 18:45
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Легенда" серии 001P-02 объемом 2 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
.18 декабря 2019 года 18:45
Ассоциация компания розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров, включая X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту") ждет замедления экспансии ритейлеров в 2020 году. По данным АКОРТ, за 11 месяцев 2019 года количество магазинов крупных продовольственных... читать дальше
.18 декабря 2019 года 18:41
Росстат в 4 раза увеличил оценку роста реальных доходов населения за 9 месяцев - до 0,8% из-за пересмотра базы - Минэкономразвития.
Оценка годовой динамики реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 г. была скорректирована Росстатом в результате уточнения базы прошлого года. Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за 2018 год, сообщает в мониторинге... читать дальше
.18 декабря 2019 года 18:39
Рост ВВП РФ в ноябре замедлился до 1,6%, есть риски дальнейшего ослабления активности в начале 2020 г. - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ в ноябре замедлился до 1,6% в годовом выражении с уточненных 2,3% (вместо 2,2%) в октябре и 1,9% в сентябре, говорится в мониторинге Минэкономразвития. За январь-ноябрь 2019 года Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 1,3%. Министерство отмечает,... читать дальше
.18 декабря 2019 года 18:38
Тинькофф банк установил ставку 8-10-го купонов облигаций серии БО-07 в размере 7,4% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил 5-летние облигации объемом 3 млрд рублей в июле 2016 года. Ставка текущего купона - 8,9% годовых. По бондам 30... читать дальше
.18 декабря 2019 года 18:33
Запасы нефти в США упали за период с 6 декабря по 13 декабря на 1085 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2529 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1085 тыс. баррелей - до 446,833 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2529 тыс. баррелей и составили 237,297 млн баррелей,... читать дальше
.18 декабря 2019 года 18:32
Объем долга стран с развивающейся экономикой в 2018 году достиг рекордных $55 трлн, сообщается в отчете Всемирного банка (ВБ). Подъем был отмечен по итогам восьмого года подряд, при этом в прошлом году он был самым значительным, быстрым и всеобъемлющим почти за полвека,... читать дальше
.18 декабря 2019 года 18:24
Международная сервисная Weatherford International (штаб-квартира в Женеве), ранее находившаяся в процессе банкротства, сообщила о завершении финансового оздоровления. Weatherford в сообщении отмечает, что теперь имеет более прочную финансовую основу: компания сократила... читать дальше
.18 декабря 2019 года 18:20
Спрос на 3-летние облигации ПАО "Татнефть" серии БО-001P-01 объемом 15 млрд рублей превысил предложение и составил 52,8 млрд рублей, следует из пресс-релиза банка "Зенит", который выступил одним из организаторов размещения. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 60... читать дальше
.18 декабря 2019 года 18:18
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ПАО "ТрансФин-М", а также пяти выпусков облигаций компании до уровня "BBB(RU)", изменив прогноз с "развивающегося" на "позитивный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее рейтинг... читать дальше
.18 декабря 2019 года 18:18
Госдума РФ приняла поправки к закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ), которые приравнивают самозанятых граждан к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) при закупках госкомпаний. По этой поправке, физические... читать дальше
.18 декабря 2019 года 18:09
В ноябре 2019 года потребительские цены (индекс CPI) в Канаде выросли относительно ноября 2018 года на 2,2% после повышения на 1,9% в октябре, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Относительно предыдущего месяца цены снизились на 0,1%. Динамика обоих... читать дальше
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