Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9354 руб.

18 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 32 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9354 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9126 руб., максимальный - 8,9398 руб. Было заключено 48 сделок. Объем торгов составил 112,14 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,937 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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