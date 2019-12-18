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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 460 млрд руб.
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18 декабря 2019 года 10:02
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 460 млрд руб.
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18 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 460 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 169,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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18 декабря 2019 года 19:00
Нефтяные котировки в ходе торгов в среду существенно сократили падение после публикации данных о запасах нефти в США на прошлой неделе. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:41 МСК подешевели на $0,01 (на 0,02%) - до $66,09 за... читать дальше
.18 декабря 2019 года 18:58
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) подтвердила технологическую готовность железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив, сообщила пресс-служба ведомства в среду. "Строительство железнодорожной... читать дальше
.18 декабря 2019 года 18:54
Сезонно скорректированный уровень безработицы вернулся в ноябре на исторический минимум 4,5% - Минэкономразвития
Сезонно скорректированный уровень безработицы в ноябре вернулся на исторический минимум – 4,5 % от рабочей силы. Численность занятых с исключением сезонного фактора в ноябре увеличилась на 291,8 тыс. человек (0,4% м/м SA), в годовом выражении после десятимесячного снижения... читать дальше
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Ассоциация компания розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров, включая X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту") ждет замедления экспансии ритейлеров в 2020 году. По данным АКОРТ, за 11 месяцев 2019 года количество магазинов крупных продовольственных... читать дальше
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Оценка годовой динамики реальных располагаемых доходов за первые три квартала 2019 г. была скорректирована Росстатом в результате уточнения базы прошлого года. Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за 2018 год, сообщает в мониторинге... читать дальше
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Рост ВВП РФ в ноябре замедлился до 1,6%, есть риски дальнейшего ослабления активности в начале 2020 г. - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ в ноябре замедлился до 1,6% в годовом выражении с уточненных 2,3% (вместо 2,2%) в октябре и 1,9% в сентябре, говорится в мониторинге Минэкономразвития. За январь-ноябрь 2019 года Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 1,3%. Министерство отмечает,... читать дальше
.18 декабря 2019 года 18:38
Тинькофф банк установил ставку 8-10-го купонов облигаций серии БО-07 в размере 7,4% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Банк разместил 5-летние облигации объемом 3 млрд рублей в июле 2016 года. Ставка текущего купона - 8,9% годовых. По бондам 30... читать дальше
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Запасы нефти в США упали за период с 6 декабря по 13 декабря на 1085 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2529 тыс. баррелей
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.18 декабря 2019 года 18:32
Объем долга стран с развивающейся экономикой в 2018 году достиг рекордных $55 трлн, сообщается в отчете Всемирного банка (ВБ). Подъем был отмечен по итогам восьмого года подряд, при этом в прошлом году он был самым значительным, быстрым и всеобъемлющим почти за полвека,... читать дальше
.18 декабря 2019 года 18:24
Международная сервисная Weatherford International (штаб-квартира в Женеве), ранее находившаяся в процессе банкротства, сообщила о завершении финансового оздоровления. Weatherford в сообщении отмечает, что теперь имеет более прочную финансовую основу: компания сократила... читать дальше
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Спрос на 3-летние облигации ПАО "Татнефть" серии БО-001P-01 объемом 15 млрд рублей превысил предложение и составил 52,8 млрд рублей, следует из пресс-релиза банка "Зенит", который выступил одним из организаторов размещения. В ходе букбилдинга в книгу поступило более 60... читать дальше
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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ПАО "ТрансФин-М", а также пяти выпусков облигаций компании до уровня "BBB(RU)", изменив прогноз с "развивающегося" на "позитивный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее рейтинг... читать дальше
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