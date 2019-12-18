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Торги в среду фондовый рынок России начал в небольшом минусе на неоднозначном внешнем фоне и вслед за проседающей нефтью на статистике об увеличении запасов сырья в США. Большинство европейских рынков акций завершило вторник снижением. Большинство европейских рынков акций завершило вторник снижением. Американские фондовые... Американские фондовые... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,02/63,07 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал...

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 460 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Фунт дешевеет относительно большинства основных мировых валют в среду на фоне новой волны опасений, что Великобритания все же выйдет из Евросоюза без соглашения. Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует внести в законопроект... Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует внести в законопроект... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются слабо и разнонаправленно. Оптимизм трейдеров в отношении промежуточной торговой сделки США и Китая, о заключении которой было объявлено на прошлой неделе, нивелируется опасениями жесткого Brexit, пишет... читать дальше

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8 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-345 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 декабря составили по Российской Федерации 2411,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2193,9 млрд руб. На... На... читать дальше

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Евросоюз собирается сделать все возможное со своей стороны для заключения до конца следующего года торгового соглашения с Великобританией после ее выхода из блока, заявил во вторник переговорщик от ЕС Мишель Барнье. "Мы сделаем максимум из того, что возможно", - сказал... "Мы сделаем максимум из того, что возможно", - сказал... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) сегодня снизил процентную ставку по 14-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему. Ставка была уменьшена на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 2,65% с 2,7%, говорится в сообщении... Ставка была уменьшена на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 2,65% с 2,7%, говорится в сообщении... читать дальше

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Объем экспорт из Японии в ноябре 2019 года сократился на 7,9% относительно того же периода прошлого года - до 6,28 трлн иен ($57,3 млрд, свидетельствуют официальные данные. Японский экспорт снижается по итогам 12-го месяца подряд на фоне снижения поставок автомобилей и... читать дальше

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Вопрос о продлении на шесть месяцев экономических санкций ЕС против России внесен в повестку заседания Комитета постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза на среду по разделу "без обсуждения", сообщил "Интерфаксу" источник в ЕС. "Решение будет представлено завтра на... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги во вторник на новых рекордных максимумах благодаря позитивным экономическим данным и оптимизму по поводу перемирия в торговой войне США и Китая. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить... На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить... читать дальше

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Индексный провайдер MSCI включил акции Saudi Aramco в индекс MSCI EM, говорится в сообщении MSCI. Состав индекса MSCI EM был изменен 17 декабря 2019 года после закрытия торгов. Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть... Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95182,60 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 15163,78 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Доля ЦБ РФ в Сбербанке России - минимально возможная по закону, менять этот закон нет оснований, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов. ЦБ владеет 50% + 1 акцией Сбербанка. Дискуссии о возможной передаче этой доли от регулятора банковского рынка государству... ЦБ владеет 50% + 1 акцией Сбербанка. Дискуссии о возможной передаче этой доли от регулятора банковского рынка государству... читать дальше

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