18 декабря 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Октябрь 2019
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Ноябрь 2019
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Декабрь 2019
|12:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Ноябрь 2019
|12:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Ноябрь 2019
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Ноябрь 2019
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Октябрь 2019
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Ноябрь 2019
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 07 по 13 декабря
Это автоматическое сообщение.
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18 декабря 2019 года 10:06
Торги в среду фондовый рынок России начал в небольшом минусе на неоднозначном внешнем фоне и вслед за проседающей нефтью на статистике об увеличении запасов сырья в США.
Большинство европейских рынков акций завершило вторник снижением.
Американские фондовые... читать дальше
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18 декабря 2019 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,02/63,07 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал...
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18 декабря 2019 года 10:02
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 460 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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18 декабря 2019 года 09:51
Фунт дешевеет относительно большинства основных мировых валют в среду на фоне новой волны опасений, что Великобритания все же выйдет из Евросоюза без соглашения.
Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует внести в законопроект... читать дальше
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18 декабря 2019 года 09:36
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются слабо и разнонаправленно. Оптимизм трейдеров в отношении промежуточной торговой сделки США и Китая, о заключении которой было объявлено на прошлой неделе, нивелируется опасениями жесткого Brexit, пишет... читать дальше
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18 декабря 2019 года 09:32
8 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-345 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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18 декабря 2019 года 09:31
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 декабря составили по Российской Федерации 2411,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2193,9 млрд руб.
На... читать дальше
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18 декабря 2019 года 09:26
Евросоюз собирается сделать все возможное со своей стороны для заключения до конца следующего года торгового соглашения с Великобританией после ее выхода из блока, заявил во вторник переговорщик от ЕС Мишель Барнье.
"Мы сделаем максимум из того, что возможно", - сказал... читать дальше
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18 декабря 2019 года 09:19
Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) сегодня снизил процентную ставку по 14-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему.
Ставка была уменьшена на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 2,65% с 2,7%, говорится в сообщении... читать дальше
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18 декабря 2019 года 09:12
Объем экспорт из Японии в ноябре 2019 года сократился на 7,9% относительно того же периода прошлого года - до 6,28 трлн иен ($57,3 млрд, свидетельствуют официальные данные. Японский экспорт снижается по итогам 12-го месяца подряд на фоне снижения поставок автомобилей и... читать дальше
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18 декабря 2019 года 08:53
Вопрос о продлении на шесть месяцев экономических санкций ЕС против России внесен в повестку заседания Комитета постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза на среду по разделу "без обсуждения", сообщил "Интерфаксу" источник в ЕС. "Решение будет представлено завтра на... читать дальше
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18 декабря 2019 года 08:45
Американские фондовые индексы завершили торги во вторник на новых рекордных максимумах благодаря позитивным экономическим данным и оптимизму по поводу перемирия в торговой войне США и Китая.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить... читать дальше
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18 декабря 2019 года 08:32
Индексный провайдер MSCI включил акции Saudi Aramco в индекс MSCI EM, говорится в сообщении MSCI. Состав индекса MSCI EM был изменен 17 декабря 2019 года после закрытия торгов.
Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть... читать дальше
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18 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95182,60 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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18 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 15163,78 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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18 декабря 2019 года 08:25
Доля ЦБ РФ в Сбербанке России - минимально возможная по закону, менять этот закон нет оснований, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов.
ЦБ владеет 50% + 1 акцией Сбербанка. Дискуссии о возможной передаче этой доли от регулятора банковского рынка государству... читать дальше
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