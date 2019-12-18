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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 62,5326 руб.
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18 декабря 2019 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 62,5326 руб.
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18 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 62,5326 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 23,60 коп.
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18 декабря 2019 года 10:06
Торги в среду фондовый рынок России начал в небольшом минусе на неоднозначном внешнем фоне и вслед за проседающей нефтью на статистике об увеличении запасов сырья в США. Большинство европейских рынков акций завершило вторник снижением. Американские фондовые... читать дальше
.18 декабря 2019 года 10:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 62,02/63,07 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,02/63,07 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал...
.18 декабря 2019 года 10:02
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 декабря по данным на начало операционного дня выросло до 460 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
.18 декабря 2019 года 09:51
Фунт дешевеет относительно большинства основных мировых валют в среду на фоне новой волны опасений, что Великобритания все же выйдет из Евросоюза без соглашения. Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует внести в законопроект... читать дальше
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Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются слабо и разнонаправленно. Оптимизм трейдеров в отношении промежуточной торговой сделки США и Китая, о заключении которой было объявлено на прошлой неделе, нивелируется опасениями жесткого Brexit, пишет... читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:32
8 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-345 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:31
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2411,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1824,69 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 декабря составили по Российской Федерации 2411,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2193,9 млрд руб. На... читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:26
ЕС сделает максимум возможного для заключения торговой сделки с Лондоном до конца 2020 года - Барнье
Евросоюз собирается сделать все возможное со своей стороны для заключения до конца следующего года торгового соглашения с Великобританией после ее выхода из блока, заявил во вторник переговорщик от ЕС Мишель Барнье. "Мы сделаем максимум из того, что возможно", - сказал... читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:19
Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) сегодня снизил процентную ставку по 14-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему. Ставка была уменьшена на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 2,65% с 2,7%, говорится в сообщении... читать дальше
.18 декабря 2019 года 09:12
Объем экспорт из Японии в ноябре 2019 года сократился на 7,9% относительно того же периода прошлого года - до 6,28 трлн иен ($57,3 млрд, свидетельствуют официальные данные. Японский экспорт снижается по итогам 12-го месяца подряд на фоне снижения поставок автомобилей и... читать дальше
.18 декабря 2019 года 08:53
Вопрос о продлении на шесть месяцев экономических санкций ЕС против России внесен в повестку заседания Комитета постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза на среду по разделу "без обсуждения", сообщил "Интерфаксу" источник в ЕС. "Решение будет представлено завтра на... читать дальше
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Американские фондовые индексы завершили торги во вторник на новых рекордных максимумах благодаря позитивным экономическим данным и оптимизму по поводу перемирия в торговой войне США и Китая. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить... читать дальше
.18 декабря 2019 года 08:32
Индексный провайдер MSCI включил акции Saudi Aramco в индекс MSCI EM, говорится в сообщении MSCI. Состав индекса MSCI EM был изменен 17 декабря 2019 года после закрытия торгов. Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть... читать дальше
.18 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 95182,60 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.18 декабря 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 15163,78 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 14 выпускам облигаций на общую сумму 15163,78 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.18 декабря 2019 года 08:25
Доля ЦБ РФ в Сбербанке России - минимально возможная по закону, менять этот закон нет оснований, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов. ЦБ владеет 50% + 1 акцией Сбербанка. Дискуссии о возможной передаче этой доли от регулятора банковского рынка государству... читать дальше
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