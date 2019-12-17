Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,5961 руб.

17 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5961 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,4575 руб., максимальный - 62,74 руб. Было заключено 11122 сделки. Объем торгов составил 39674,23 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,54 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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