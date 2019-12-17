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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 декабря
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17 декабря 2019 года 15:22

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 декабря

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17 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 18 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2972,28 (-9,2) руб./грамм; на серебро - 34,22 (+0,04) руб./грамм; на платину - 1869,74 (-11,09) руб./грамм; на палладий - 4000,83 (+43,42) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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17 декабря 2019 года 19:49
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ПАО "Аптечная сеть 36,6" полностью разместило 10-летнеий выпуск облигаций на 20 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Размещение началось 13 декабря.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9% годовых. Ставка 2-6-го купонов будет определяться как...    читать дальше
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17 декабря 2019 года 19:45
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17 декабря 2019 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 17 декабря растет
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Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 3,44 пункта...    читать дальше
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17 декабря 2019 года 19:29
Мосбиржа зарегистрировала облигации ООО "Солид-Лизинг" на 220 млн рублей
осковская биржа" (MOEX: MOEX) 17 декабря зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) ("Челябинский завод профилированного стального настила") серии БО-П02 объемом 500 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в...    читать дальше
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17 декабря 2019 года 19:28
Мосбиржа зарегистрировала облигации "ЧЗПСН-Профнастил" на 500 млн рублей
осковская биржа" (MOEX: MOEX) 17 декабря зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) ("Челябинский завод профилированного стального настила") серии БО-П02 объемом 500 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в...    читать дальше
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17 декабря 2019 года 19:15
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9464 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,925 руб., максимальный - 8,9701...    читать дальше
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17 декабря 2019 года 19:15
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,8179 руб.

Минимальный курс евро составил 69,58 руб.,...    читать дальше
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17 декабря 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,5886 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 477 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5886 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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17 декабря 2019 года 19:12
Ставка 8-го купона облигаций ООО "Агронова-Л" 1-й серии - 9,75%
ООО "Агронова-Л" установило ставку 8-го купона облигаций 1-й серии в размере 9,75% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Дебютный выпуск облигаций на 5 млрд рублей компания разместила в декабре 2015 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего...    читать дальше
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17 декабря 2019 года 19:09
Газпромбанк утвердил четыре программы облигаций суммарным объемом 625 млрд рублей
Газпромбанк (MOEX: GZPR) утвердил четыре программы облигаций суммарным объемом 625 млрд рублей, говорится в сообщениях банка.

Объем программы коммерческих облигаций серии 001CP - 250 млрд рублей. Сама программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций в рамках...    читать дальше
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17 декабря 2019 года 19:08
Сбербанк разместил 66,8% выпуска инвестиционных облигаций на 1,3 млрд рублей
ербанк (MOEX: SBER) России разместил 66,8% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-184R номинальным объемом 2 млрд рублей на сумму 1,34 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Облигации гасятся 17 января 2020 года.

По выпуску...    читать дальше
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