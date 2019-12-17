ЦБ РФ установил курс евро с 18 декабря в размере 69,6801 руб.

17 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 69,6801 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,30 коп.

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Московская биржа" зарегистрировала 10-летний выпуск облигации ПАО "Газпром нефть" серии 003P-02R объемом 20 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала 10-летний выпуск облигации ООО "Концерн "Россиум" серии 001Р-03 на 15 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Московская биржа" 17 декабря зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ООО "Солид-Лизинг" серии БО-001-06 объемом 220 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Московская биржа" 17 декабря зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" ("Челябинский завод профилированного стального настила") серии БО-П02 объемом 500 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении... читать дальше

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Газпромбанк утвердил четыре программы облигаций суммарным объемом 625 млрд рублей, говорится в сообщениях банка. Объем программы коммерческих облигаций серии 001CP - 250 млрд рублей. Сама программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций в рамках программы -... Объем программы коммерческих облигаций серии 001CP - 250 млрд рублей. Сама программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций в рамках программы -... читать дальше

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ПАО "Аптечная сеть 36,6" полностью разместило 10-летнеий выпуск облигаций на 20 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Размещение началось 13 декабря. Размещение началось 13 декабря. Ставка 1-го купона установлена в размере 9% годовых. Ставка 2-6-го купонов будет определяться как... Ставка 1-го купона установлена в размере 9% годовых. Ставка 2-6-го купонов будет определяться как... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 48514,788 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 145,860 млрд руб., или на...

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,13 пункта (0,237%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3013,29 пункта. Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 3,44 пункта... Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 3,44 пункта... читать дальше

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осковская биржа" (MOEX: MOEX) 17 декабря зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) ("Челябинский завод профилированного стального настила") серии БО-П02 объемом 500 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в... читать дальше

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осковская биржа" (MOEX: MOEX) 17 декабря зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) ("Челябинский завод профилированного стального настила") серии БО-П02 объемом 500 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9464 руб. Минимальный курс юаня составил 8,925 руб., максимальный - 8,9701... Минимальный курс юаня составил 8,925 руб., максимальный - 8,9701... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,8179 руб. Минимальный курс евро составил 69,58 руб.,... Минимальный курс евро составил 69,58 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 477 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,5886 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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ООО "Агронова-Л" установило ставку 8-го купона облигаций 1-й серии в размере 9,75% годовых, говорится в сообщении эмитента. Дебютный выпуск облигаций на 5 млрд рублей компания разместила в декабре 2015 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего... Дебютный выпуск облигаций на 5 млрд рублей компания разместила в декабре 2015 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего... читать дальше

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Газпромбанк (MOEX: GZPR) утвердил четыре программы облигаций суммарным объемом 625 млрд рублей, говорится в сообщениях банка. Объем программы коммерческих облигаций серии 001CP - 250 млрд рублей. Сама программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций в рамках... Объем программы коммерческих облигаций серии 001CP - 250 млрд рублей. Сама программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций в рамках... читать дальше

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ербанк (MOEX: SBER) России разместил 66,8% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-184R номинальным объемом 2 млрд рублей на сумму 1,34 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Облигации гасятся 17 января 2020 года. Облигации гасятся 17 января 2020 года. По выпуску... По выпуску... читать дальше

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