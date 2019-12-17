Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9386 руб.

17 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 338 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9386 руб.

Минимальный курс юаня составил 8,9293 руб., максимальный - 8,953 руб. Было заключено 60 сделок. Объем торгов составил 178,25 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,931 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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