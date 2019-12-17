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17 декабря 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 8,9386 руб.
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17 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 338 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9386 руб. Минимальный курс юаня составил 8,9293 руб., максимальный - 8,953 руб. Было заключено 60 сделок. Объем торгов составил 178,25 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 8,931 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.17 декабря 2019 года 20:01
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.17 декабря 2019 года 19:59
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.17 декабря 2019 года 19:56
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.17 декабря 2019 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 декабря выросла на 0,30% и составила 48514,788 млрд руб.
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.17 декабря 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,13 пункта (0,237%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3013,29 пункта. Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 3,44 пункта... читать дальше
.17 декабря 2019 года 19:29
осковская биржа" (MOEX: MOEX) 17 декабря зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) ("Челябинский завод профилированного стального настила") серии БО-П02 объемом 500 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в... читать дальше
.17 декабря 2019 года 19:28
осковская биржа" (MOEX: MOEX) 17 декабря зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) ("Челябинский завод профилированного стального настила") серии БО-П02 объемом 500 млн рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в... читать дальше
.17 декабря 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 8,9464 руб. Минимальный курс юаня составил 8,925 руб., максимальный - 8,9701... читать дальше
.17 декабря 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,8179 руб. Минимальный курс евро составил 69,58 руб.,... читать дальше
.17 декабря 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 62,5886 руб.
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.17 декабря 2019 года 19:12
ООО "Агронова-Л" установило ставку 8-го купона облигаций 1-й серии в размере 9,75% годовых, говорится в сообщении эмитента. Дебютный выпуск облигаций на 5 млрд рублей компания разместила в декабре 2015 года. Пятилетние бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка текущего... читать дальше
.17 декабря 2019 года 19:09
Газпромбанк (MOEX: GZPR) утвердил четыре программы облигаций суммарным объемом 625 млрд рублей, говорится в сообщениях банка. Объем программы коммерческих облигаций серии 001CP - 250 млрд рублей. Сама программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций в рамках... читать дальше
.17 декабря 2019 года 19:08
ербанк (MOEX: SBER) России разместил 66,8% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-31d-001Р-184R номинальным объемом 2 млрд рублей на сумму 1,34 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Облигации гасятся 17 января 2020 года. По выпуску... читать дальше
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