Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2279,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1809,4 млрд руб.

17 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 декабря составили по Российской Федерации 2279,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2072,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2322,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2131,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 декабря составили 1809,4 млрд руб. против 1818,88493 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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