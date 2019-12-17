17 декабря 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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17 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Октябрь 2019
|12:30
|Безработица в Великобритании
|Ноябрь 2019
|12:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Октябрь 2019
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Октябрь 2019
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Ноябрь 2019
|17:15
|Промышленное производство в США
|Ноябрь 2019
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17 декабря 2019 года 10:13
В Великобритании все 7 крупнейших банков страны по итогам третьего года подряд успешно прошли стресс-тесты, которые были введены после финансового кризиса 2008 года.
Согласно сделанным Банком Англии вывода, британские банки смогут продолжать кредитование потребителей и... читать дальше
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17 декабря 2019 года 10:06
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в зеленой зоне на достаточно позитивном внешнем фоне.
Европейские рынки акций существенно выросли по итогам торгов в понедельник.
Американские фондовые индикаторы завершили торги на рекордных максимумах на фоне... читать дальше
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17 декабря 2019 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,11/63,39 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи...
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17 декабря 2019 года 10:00
В прошлом году в России количество аварий на опасных производственных объектах уменьшилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин в... читать дальше
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17 декабря 2019 года 09:55
Американская Boeing Co. приняла решение приостановить производство самолетов 737 MAX в январе 2020 года, говорится в сообщении компании.
После запрета на полеты этой модели, "Boeing продолжал постройку, и в настоящее время на складе находится около 400 самолетов",... читать дальше
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17 декабря 2019 года 09:48
Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" утвердил стратегию развития ограночного комплекса на 2020-2022 гг., а также план мероприятий по интеграции смоленского завода "Кристалл", говорится в сообщении компании.
В состав группы "АЛРОСА" входят несколько гранильных предприятий:... читать дальше
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17 декабря 2019 года 09:47
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 декабря составили по Российской Федерации 2279,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2072,3 млрд руб.
На... читать дальше
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17 декабря 2019 года 09:42
В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США торгуется без существенных изменений по отношению к евро и японской иене, австралийский доллар и фунт стерлингов снижаются.
По состоянию на 9:36 мск евро стоил $1,1145 против $1,1146 на закрытие прошлой... читать дальше
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17 декабря 2019 года 09:37
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 169,4 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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17 декабря 2019 года 09:34
Беспорядки в Гонконге обернулись оттоком капитала из инвестиционных фондов этого азиатского финансового центра на сумму до $5 млрд, сообщил Банк Англии.
В отчете банка говорится, что постепенный отток каптала начался еще в апреле 2019 года после того, как власти... читать дальше
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17 декабря 2019 года 09:33
7 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-344 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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17 декабря 2019 года 09:26
Минфин РФ подготовил и направил на согласование в заинтересованные ведомства проект поручения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о проработке предложения российской стороны снизить порог беспошлинного ввоза товаров физлицами в рамках интернет-торговли до 20 евро с... читать дальше
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17 декабря 2019 года 09:19
Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растет, следуя за динамикой индексов США, завершивших понедельник на рекордных максимумах.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,45%, китайский индекс Shanghai Composite -... читать дальше
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17 декабря 2019 года 09:17
Совет директоров Rambler поручил менеджменту интернет-холдинга обратиться в правоохранительные органы РФ с просьбой прекратить уголовное дело в рамках конфликта вокруг веб-сервера Nginx, говорится в пресс-релизе компании.
Совет директоров единогласно решил "поручить... читать дальше
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17 декабря 2019 года 09:10
Россия увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в октябре на $622 млн по сравнению с предыдущим месяцем.
Как показывают данные Минфина, на конец октября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $10,697 млрд против $10,075 млрд... читать дальше
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17 декабря 2019 года 08:59
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник на рекордных максимумах на фоне оптимизма, связанного с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения.
Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник вырос на... читать дальше
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