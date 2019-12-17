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В Великобритании все 7 крупнейших банков страны по итогам третьего года подряд успешно прошли стресс-тесты, которые были введены после финансового кризиса 2008 года. Согласно сделанным Банком Англии вывода, британские банки смогут продолжать кредитование потребителей и... Согласно сделанным Банком Англии вывода, британские банки смогут продолжать кредитование потребителей и... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал в зеленой зоне на достаточно позитивном внешнем фоне. Европейские рынки акций существенно выросли по итогам торгов в понедельник. Европейские рынки акций существенно выросли по итогам торгов в понедельник. Американские фондовые индикаторы завершили торги на рекордных максимумах на фоне... Американские фондовые индикаторы завершили торги на рекордных максимумах на фоне... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 62,11/63,39 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи...

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В прошлом году в России количество аварий на опасных производственных объектах уменьшилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Алексей Алешин в... читать дальше

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Американская Boeing Co. приняла решение приостановить производство самолетов 737 MAX в январе 2020 года, говорится в сообщении компании. После запрета на полеты этой модели, "Boeing продолжал постройку, и в настоящее время на складе находится около 400 самолетов",... После запрета на полеты этой модели, "Boeing продолжал постройку, и в настоящее время на складе находится около 400 самолетов",... читать дальше

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Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" утвердил стратегию развития ограночного комплекса на 2020-2022 гг., а также план мероприятий по интеграции смоленского завода "Кристалл", говорится в сообщении компании. В состав группы "АЛРОСА" входят несколько гранильных предприятий:... В состав группы "АЛРОСА" входят несколько гранильных предприятий:... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 декабря составили по Российской Федерации 2279,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2072,3 млрд руб. На... На... читать дальше

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В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США торгуется без существенных изменений по отношению к евро и японской иене, австралийский доллар и фунт стерлингов снижаются. По состоянию на 9:36 мск евро стоил $1,1145 против $1,1146 на закрытие прошлой... По состоянию на 9:36 мск евро стоил $1,1145 против $1,1146 на закрытие прошлой... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до 169,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Беспорядки в Гонконге обернулись оттоком капитала из инвестиционных фондов этого азиатского финансового центра на сумму до $5 млрд, сообщил Банк Англии. В отчете банка говорится, что постепенный отток каптала начался еще в апреле 2019 года после того, как власти... В отчете банка говорится, что постепенный отток каптала начался еще в апреле 2019 года после того, как власти... читать дальше

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7 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 18 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-344 объемом 75 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Минфин РФ подготовил и направил на согласование в заинтересованные ведомства проект поручения Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о проработке предложения российской стороны снизить порог беспошлинного ввоза товаров физлицами в рамках интернет-торговли до 20 евро с... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растет, следуя за динамикой индексов США, завершивших понедельник на рекордных максимумах. Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,45%, китайский индекс Shanghai Composite -... Японский фондовый индекс Nikkei 225 поднялся на 0,45%, китайский индекс Shanghai Composite -... читать дальше

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Совет директоров Rambler поручил менеджменту интернет-холдинга обратиться в правоохранительные органы РФ с просьбой прекратить уголовное дело в рамках конфликта вокруг веб-сервера Nginx, говорится в пресс-релизе компании. Совет директоров единогласно решил "поручить... Совет директоров единогласно решил "поручить... читать дальше

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Россия увеличила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в октябре на $622 млн по сравнению с предыдущим месяцем. Как показывают данные Минфина, на конец октября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $10,697 млрд против $10,075 млрд... Как показывают данные Минфина, на конец октября России принадлежали US Treasuries на общую сумму $10,697 млрд против $10,075 млрд... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник на рекордных максимумах на фоне оптимизма, связанного с согласованием США и Китаем промежуточного торгового соглашения. Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник вырос на... Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в понедельник вырос на... читать дальше

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