Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 62,703 руб.

16 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2119 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,703 руб.

Минимальный курс доллара США составил 62,515 руб., максимальный - 62,85 руб. Было заключено 10555 сделок. Объем торгов составил 36031,01 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 62,545 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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