16 декабря 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Ноябрь 2019
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Декабрь 2019
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16 декабря 2019 года 18:13
РН банк установил ставку 8-10-го купонов облигаций 1-й серии в размере 6,45% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
Бумаги объемом 5 млрд рублей банк разместил в июле 2016 года. Ставка текущего купона - 7,9% годовых. По выпуску 15 января предстоит... читать дальше
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16 декабря 2019 года 18:09
Крупнейшие американские регионы по добыче сланцевой нефти сталкиваются с замедлением экономического роста из-за сокращения расходов нефтегазовых компаний, пишет газета The Wall Street Journal.
Применение технологии гидравлического разрыва пласта (ГРП) позволило США... читать дальше
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16 декабря 2019 года 17:59
В начале торгов в понедельник американские фондовые индексы S&P и Nasdaq обновили рекордные максимумы, продолжая получать поддержку от новостей о согласовании промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.
Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:46 мск вырос... читать дальше
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16 декабря 2019 года 17:47
АО ГК "Пионер" завершило размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на бонды прошел 11 декабря. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых.
Организаторами выпуска... читать дальше
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16 декабря 2019 года 17:47
В январе-ноябре т.г. валовой внутренний продукт (ВВП) Белоруссии составил в текущих ценах 120,1 млрд бел. руб., что в сопоставимых ценах на 1,1% больше, чем в январе-ноябре 2018 года, говорится в сообщении Белстата.
По итогам 11 месяцев темп роста белорусской экономики... читать дальше
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16 декабря 2019 года 17:38
Экспорт подсолнечника из России увеличивается и в декабре может превысить 100 тыс. тонн против 71 тыс. тонн в ноябре, следует из мониторинга "СовЭкона".
По его данным, растут и цены на подсолнечник. За минувшую неделю средние котировки подскочили на 700 рублей - до 17,4... читать дальше
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16 декабря 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2119 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,703 руб.
Минимальный курс доллара США составил 62,515 руб.,... читать дальше
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16 декабря 2019 года 17:23
Россия в ноябре 2019 года сократила выпуск проката на 2,1% по сравнению с октябрем, сообщил Росстат.
По сравнению с ноябрем 2018 года производство практически не изменилось (снижение на 0,1%).
За 11 месяцев этого года выпуск стального проката сократился по... читать дальше
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16 декабря 2019 года 17:22
Евразийский банк развития (ЕАБР) 19 декабря с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии 002Р-02 сроком обращения 2 месяца, объемом от 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона... читать дальше
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16 декабря 2019 года 17:16
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде, известный как закон об электронных трудовых книжках.
Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Госдума 3... читать дальше
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16 декабря 2019 года 17:09
ЦБ РФ по-прежнему оставил без изменения прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора на конец 2019 года - 3,6-3,9 трлн рублей, в 2020 году ожидает 4,1-4,6 трлн рублей на фоне проведения отложенных покупок валюты, говорится в комментарии Банка... читать дальше
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16 декабря 2019 года 17:04
6 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-342 на 21 млрд 982,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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16 декабря 2019 года 17:01
Банк Латвии ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта страны в текущем году с 2,5% до 2,3%, прогноз роста ВВП в 2020 году - 2,6% - оставил в силе, сообщил в понедельник на пресс-конференции президент Банка Латвии Илмар Римшевич.
Он напомнил, что это уже третье... читать дальше
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16 декабря 2019 года 16:54
Индекс МосБиржи к вечеру в понедельник обновил исторический максимум, превысив отметку 3010 пунктов на фоне общемирового роста после согласования на прошлой неделе торговой сделки первой фазы между США и Китаем.
К 16:43 мск индекс МосБиржи вырос до 3010,3 пункта... читать дальше
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16 декабря 2019 года 16:49
Сборы системы взимания платы с грузовиков "Платон" в федеральный бюджет РФ в 2019 году выросли в годовом выражении на 22% и уже составили 30 млрд руб.
Как сообщили "Интерфаксу" в ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС, оператор системы "Платон") в понедельник, на... читать дальше
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16 декабря 2019 года 16:49
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в рамках оферты приобрело 786,940 тыс. облигаций 41-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.
Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, РЖД выкупили 5,2%... читать дальше
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