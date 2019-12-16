ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 62,5544 руб.

16 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 62,5544 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,13 коп.

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РН банк установил ставку 8-10-го купонов облигаций 1-й серии в размере 6,45% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Бумаги объемом 5 млрд рублей банк разместил в июле 2016 года. Ставка текущего купона - 7,9% годовых. По выпуску 15 января предстоит... Бумаги объемом 5 млрд рублей банк разместил в июле 2016 года. Ставка текущего купона - 7,9% годовых. По выпуску 15 января предстоит... читать дальше

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Крупнейшие американские регионы по добыче сланцевой нефти сталкиваются с замедлением экономического роста из-за сокращения расходов нефтегазовых компаний, пишет газета The Wall Street Journal. Применение технологии гидравлического разрыва пласта (ГРП) позволило США... Применение технологии гидравлического разрыва пласта (ГРП) позволило США... читать дальше

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В начале торгов в понедельник американские фондовые индексы S&P и Nasdaq обновили рекордные максимумы, продолжая получать поддержку от новостей о согласовании промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:46 мск вырос... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:46 мск вырос... читать дальше

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АО ГК "Пионер" завершило размещение облигаций серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на бонды прошел 11 декабря. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых. Сбор заявок на бонды прошел 11 декабря. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых. Организаторами выпуска... Организаторами выпуска... читать дальше

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В январе-ноябре т.г. валовой внутренний продукт (ВВП) Белоруссии составил в текущих ценах 120,1 млрд бел. руб., что в сопоставимых ценах на 1,1% больше, чем в январе-ноябре 2018 года, говорится в сообщении Белстата. По итогам 11 месяцев темп роста белорусской экономики... По итогам 11 месяцев темп роста белорусской экономики... читать дальше

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Экспорт подсолнечника из России увеличивается и в декабре может превысить 100 тыс. тонн против 71 тыс. тонн в ноябре, следует из мониторинга "СовЭкона". По его данным, растут и цены на подсолнечник. За минувшую неделю средние котировки подскочили на 700 рублей - до 17,4... По его данным, растут и цены на подсолнечник. За минувшую неделю средние котировки подскочили на 700 рублей - до 17,4... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2119 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 62,703 руб. Минимальный курс доллара США составил 62,515 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 62,515 руб.,... читать дальше

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Россия в ноябре 2019 года сократила выпуск проката на 2,1% по сравнению с октябрем, сообщил Росстат. По сравнению с ноябрем 2018 года производство практически не изменилось (снижение на 0,1%). По сравнению с ноябрем 2018 года производство практически не изменилось (снижение на 0,1%). За 11 месяцев этого года выпуск стального проката сократился по... За 11 месяцев этого года выпуск стального проката сократился по... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) 19 декабря с 11:00 МСК до 16:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии 002Р-02 сроком обращения 2 месяца, объемом от 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона... Ориентир ставки 1-го купона... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о формировании сведений о трудовой деятельности в электронном виде, известный как закон об электронных трудовых книжках. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. Госдума 3... Госдума 3... читать дальше

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ЦБ РФ по-прежнему оставил без изменения прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора на конец 2019 года - 3,6-3,9 трлн рублей, в 2020 году ожидает 4,1-4,6 трлн рублей на фоне проведения отложенных покупок валюты, говорится в комментарии Банка... читать дальше

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6 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-342 на 21 млрд 982,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Банк Латвии ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта страны в текущем году с 2,5% до 2,3%, прогноз роста ВВП в 2020 году - 2,6% - оставил в силе, сообщил в понедельник на пресс-конференции президент Банка Латвии Илмар Римшевич. Он напомнил, что это уже третье... Он напомнил, что это уже третье... читать дальше

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Индекс МосБиржи к вечеру в понедельник обновил исторический максимум, превысив отметку 3010 пунктов на фоне общемирового роста после согласования на прошлой неделе торговой сделки первой фазы между США и Китаем. К 16:43 мск индекс МосБиржи вырос до 3010,3 пункта... К 16:43 мск индекс МосБиржи вырос до 3010,3 пункта... читать дальше

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Сборы системы взимания платы с грузовиков "Платон" в федеральный бюджет РФ в 2019 году выросли в годовом выражении на 22% и уже составили 30 млрд руб. Как сообщили "Интерфаксу" в ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС, оператор системы "Платон") в понедельник, на... Как сообщили "Интерфаксу" в ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС, оператор системы "Платон") в понедельник, на... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в рамках оферты приобрело 786,940 тыс. облигаций 41-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, РЖД выкупили 5,2%... Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, РЖД выкупили 5,2%... читать дальше

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