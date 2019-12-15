ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 декабря в размере 62,5544 руб., курс евро - 69,8608 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 69,8608 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,63 коп.

15 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 62,5544 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,13 коп.

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Передача 75% акций московского ЦСКА ВЭБу положительно повлияет на развитие футбольного клуба, заявил член наблюдательного совета ВЭБа, министр экономического развития Максим Орешкин на своей странице в Facebook. "В сложившейся ситуации принятое решение нацелено на вывод клуба на... читать дальше

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Белоруссия до конца текущего года привлечет кредит Китая на 3,5 млрд юаней (порядка $500 млн). Соответствующее решение содержится в указе президента. "Постановляю привлечь в 2019 году внешний государственный заем Шанхайского филиала Банка развития Китая в сумме 3 500 000 000... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который обязывает все работающие в РФ сайты-агрегаторы принимать с 31 декабря 2019 г. национальные платежные инструменты (карта Мир). При этом порог объема годовой выручки, при которой как владельцы агрегаторов, так и другие продавцы... читать дальше

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Премьер РФ Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Сергеем Румасом обсудил "практические аспекты" двустороннего взаимодействия в интеграционной и торгово-экономической сферах, сообщает пресс-служба правительства РФ. В сообщении отмечается, что, в... читать дальше

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На текущий момент в России наложен временный запрет на выезд из страны около 3,5 млн должников, заявили в пресс-бюро Федеральной службы судебных приставов (ФССП). "ФССП России не подтверждает информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян. Всего, по... "ФССП России не подтверждает информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян. Всего, по... читать дальше

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Снижение выбросов углекислого газа в российской энергетике будет происходить гораздо медленнее, чем в других странах, поскольку приоритетами энергетической политики правительства РФ являются стабильное энергоснабжение при помощи традиционных технологий и экономический рост, а не... читать дальше

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Евростат опубликовал сведения о фактическом индивидуальном потреблении на душу населения (Actual Individual Consumption per capita) и о состоянии ВВП на душу населения (GDP per capita) в странах Европейского Союза в 2017 году. Средний уровень по 28 странам ЕС берется за... Средний уровень по 28 странам ЕС берется за... читать дальше

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Бразильский банк развития (BNDES) уведомил Petroleo Brasileiro SA (Petrobras), что планирует продать свою долю в государственной нефтегазовой компании. Банк, который владеет примерно 10% обыкновенных акций Petrobras, намерен продать их посредством вторичного размещения... Банк, который владеет примерно 10% обыкновенных акций Petrobras, намерен продать их посредством вторичного размещения... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило корпоративный рейтинг Lenta Limited ("Лента") на уровне "Ва3" и рейтинг вероятности дефолта"Ba3-PD". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". Подтверждение рейтингов отражает... читать дальше

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"Газпром" установит дополнительные газозаправочные комплексы на магистралях с учетом потребностей потребителей газомоторного транспорта "КАМАЗа", сообщил гендиректор автозавода Сергей Когогин в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, "Газпром" уже проделал... читать дальше

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Компания Metro, управляющая сетью центров мелкооптовой торговли, в 2020 году сфокусируется на повышении доли оптового сегмента в России до 65-70% от объема продаж в ближайшие годы. Традиционно особенностью российского бизнеса компании была высокая доля розничных продаж,... Традиционно особенностью российского бизнеса компании была высокая доля розничных продаж,... читать дальше

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Норвегия увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ в ноябре на 13,2% относительно предыдущего месяца - до 2,02 млн баррелей в сутки, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). В октябре, согласно уточненным данным, производство выросло на... читать дальше

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Лондонская фондовая биржа (LSE) проводит опрос участников торгов относительно того, хотят ли они сокращения времени работы площадки. В настоящее время торги проходят с 8:00 до 16:30 по местному времени (11:00-19:30 мск). Помимо сохранения нынешней продолжительности... Помимо сохранения нынешней продолжительности... читать дальше

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Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов попросил у президента России Владимира Путина оказать содействие в выделении дополнительного финансирования на развитие производственных мощностей "КАМАЗа". На встрече с главой государства, в которой также принял участие гендиректор... читать дальше

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Консервативная партия Великобритании одержала свою самую убедительную победу на парламентских выборах со времен Маргарет Тэтчер, получив 365 мест, свидетельствуют окончательные результаты голосования. При премьере Тэтчер в 1987 году им удалось получить 376 мест в 650-местном... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 62,5544 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,13 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 69,8608 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 69,8608 руб. По...

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