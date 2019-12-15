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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 декабря в размере 62,5544 руб., курс евро - 69,8608 руб.
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15 декабря 2019 года 09:05

ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 декабря в размере 62,5544 руб., курс евро - 69,8608 руб.

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15 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 62,5544 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 67,13 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 декабря, составляет 69,8608 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,63 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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